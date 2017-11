Muss die schöne „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ins Gefängnis?

Der Traum vom Auswandern könnte sich für eine Kandidatin des TV-Formats „Goodbye Deutschland“ bald zu einem Albtraum entwickeln: Die Vorwürfe gegen die Frau wiegen schwer.

Mallorca - Im März diesen Jahres hieß es für die 37-Jährige Nadescha Leitze (37): „Goodybe Deutschland, Hello Dubai“. Begleitet vom Vox-Kamerateam gründete die Auswanderin dort eine Vermittlung für Trike-Touren. Durch die Unterstützung ihres Geschäftspartners André Seltmann schien der Traum vom selbstständigem Leben in Dubai langsam näher zu kommen.

Doch das Glück der Geschäftsbeziehung hielt nicht lange an, wie die Bild berichtet. Die Stuttgarterin wurde angezeigt und das ausgerechnet von ihrem eigenem Geschäftspartner. Seltmann wirft der Unternehmerin räuberische Erpressung vor. Seiner Aussage nach, soll Nadescha Leitze ihn am 23. August auf Mallorca in ein Auto gelockt haben. Anschließend brachten ihn dann zwei Männer zu einem Notar. Unter Druck soll er dort einen Vertrag unterschrieben haben, in dem er bestätigt, seine Firmenanteile abzutreten.

Gegenüber derBild sagt Seltmann: „Ich will nur mein Geld zurück.“ Wohl geht um es um 10.000 Euro. Leitze bestätigt, dass eine Anzeige gegen sie vorliegt. „Die Vorwürfe sind aber haltlos“, so die 37-Jährige.

Sollten die Vorwürfe bestätigt werden, könnte das für die Auswanderin schwere Folgen haben - Nadescha Leitze könnte für fünf Jahre ins Gefängnis kommen.

mol

Rubriklistenbild: © Screenshot Facebook