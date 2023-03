„Muss ich mich jetzt freuen?“ „Bachelor“-Kandidatin hat gar keine Lust auf ein Einzeldate

Normalerweise gibt es für die Kandidatinnen in der Ladysvilla nichts Schöneres, als vom Bachelor zum Einzeldate eingeladen zu werden. Nicht so bei Lisa: Die bricht sogar in Tränen aus, weil sie nicht aufs Date möchte.

Mexiko – Schafft es David Jackson (32) noch, bei RTL die große Liebe zu finden? Der Bachelor lädt Kandidatin Lisa M. (32) zum Einzeldate ein, doch die ist alles andere als begeistert.

Kassiert Bachelor David Jackson schon wieder eine Abfuhr?

Schon in der zweiten Folge der aktuellen Staffel ergriff eine „Bachelor“-Kandidatin die Flucht. Sie könne „keine Sekunde länger bleiben“, erklärte Danielle bevor sie die Show verließ. Droht dem schwäbischen Rosenverteiler nun erneut eine Absage? Per Brief bittet er Lisa um ein Einzeldate – von ihrer Reaktion bekommt der Influencer zum Glück jedoch nichts mit. Denn der Potsdamerin steht das Entsetzen ob der romantischen Einladung ins Gesicht geschrieben.

„Muss ich mich jetzt freuen?“, will die 32-Jährige wissen. Denn offensichtlich tut sie genau das nicht. „Das war natürlich ein bisschen komisch“, finden auch Lisas Konkurrentinnen, die ihre Reaktion überhaupt nicht nachvollziehen können. Denn während sich die anderen Bachelor-Kandidatinnen große Hoffnungen auf ein Einzeldate mit David gemacht haben, scheint sich Lisa gerade nichts Schlimmeres vorstellen zu können.

Auf ein Date mit dem Bachelor? Da hat Lisa ja gar keine Lust drauf © RTL+

Lisa M. hat keine Lust auf ein Einzeldate mit Bachelor David

Doch wie kommt es, dass die Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst sich nicht auf die vielleicht einmalige Gelegenheit, Zweisamkeit mit dem Rosenkavalier zu verbringen, freuen kann? Sie habe schlecht geschlafen, erklärt sie im Interview. „Ich habe jetzt auch keine Lust, so viel zu reden“, gibt sie grantig zu verstehen. Eine Kandidatin, die von ihren Konkurrentinnen getröstet werden muss – das gab es noch nie beim Bachelor.

Lisa ist so fertig, dass sie im Beisein der anderen Frauen sogar in Tränen ausbricht. „Ich bin ein Frühmensch, ich gehe morgens um sechs Uhr zum Sport“, erklärt sie. „Aber wenn ich körperlich nicht fit bin, ist es halt schwierig. Ich bin völlig im Delirium, es ist nicht cool“, versucht sie ihre Verfassung zu erklären. Wer wissen möchte, ob Lisa sich doch noch zum Date aufraffen kann, kann sich die neue Folge vom Bachelor am Mittwochabend (15. März) um 20.15 Uhr auf RTL oder bereits jetzt in der Mediathek RTL+ anschauen.

Während Lisa müde ist, gerät eine andere „Bachelor“-Kandidatin unter Fake-Verdacht. Verwendete Quellen: RTL+