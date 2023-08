„Richtig gruselig“: „Das perfekte Dinner“ muss wegen Unwetter abgebrochen werden

Eigentlich sollte der Auftakt von „Das perfekte Dinner“ diese Woche unter freiem Himmel stattfinden. Doch die Planung fiel buchstäblich ins Wasser.

Ulm – Nicht nur leidenschaftliche Hobbyköche verfolgen Woche um Woche die beliebte VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“, in der fünf Teilnehmer versuchen, einander mit ihren kulinarischen Kreationen zu begeistern. Wer am Ende das beste Essen kredenzt hat, gewinnt ein Preisgeld. Diese Woche fand der Auftakt der Dinner-Reihe bei Kandidatin Kathi (41) statt, die für ihre Mitstreiter ein ausgefallenes Menü inklusive rosa Straußenfilet vom Grill zusammengestellt hatte. Leider musste die Bürokauffrau, die bei der Ankunft ihrer Gäste sichtlich nervös wirkte, aufgrund eines Wetterumschwungs spontan umplanen.

Als das Fleisch auf dem Rost liegt, zieht plötzlich ein Unwetter auf

Das erste Drei-Gänge-Menü bei „Das perfekte Dinner“ sollte diese Woche eigentlich auf Kathis Terrasse mitsamt beeindruckender Outdoor-Küche stattfinden. Die Vorspeise, bestehend aus Ravioli Mozzarella di Bufala mit Tomate, Basilikum und Zitrone, konnten die Hobbyköche noch unter freiem Himmel genießen, doch kurz darauf wurde die fünfköpfige Truppe von einem fiesen Unwetter von der Terrasse verscheucht.

Für Gastgeberin Kathi war das Gewitter mit Starkregen eine mehr als unangenehme Überraschung: Sie musste in Windeseile die Straußenfilets vom Rost holen und umplanen. Mit den restlichen Vorbereitungen machte sie kurzerhand in der Küche weiter. „Es hat in den Grill reingeregnet“, berichtet sie später.

Blitz und Donner versetzen eine „Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin in Angst

Kandidatin Bine (43) war während des Unwetters ziemlich mulmig zumute. Sie kommentierte das starke Gewitter mit den Worten: „Ich fand, es war richtig gruselig.“ Und auch die von Kathi als Nachspeise angekündigte „Dekonstruktion von einem Erdbeer-Cheesecake“ bestehend aus Mascarpone-Creme, Erdbeer-Eis und Crumble traf nicht zu hundert Prozent Bines Geschmack: „Für mich hätte es das Eis nicht gebraucht.“ Insgesamt 29 Punkte erreichte Kathi mit ihrem Auftaktmenü bei „Das perfekte Dinner“. Ob sie damit am Ende gewinnen kann, wird sich am Freitag beim Abschlussdinner zeigen.

Hobbyköchin Kathi musste ihre Outdoor-Vorbereitungen für „Das perfekte Dinner“ kurzerhand abbrechen: Die Kandidatin aus Ulm wurde von einem Unwetter überrascht. © RTL+/RTL+

Ende August wird es eine ganz besondere Ausgabe der beliebten VOX-Sendung geben: So werden die Shows „Das perfekte Dinner“ und „Zwischen Tüll und Tränen“ miteinander kombiniert. Verwendete Quellen: RTL+/Das perfekte Dinner