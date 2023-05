„Musste mit den Tränen kämpfen“: Philipp Boy reagiert auf Totalausfall im „Let‘s Dance“-Halbfinale

Von: Lukas Einkammerer

Im „Let‘s Dance“-Halbfinale unterlief Philipp Boy bei seiner Charleston-Performance eine totaler Blackout. Er vergaß die Schritte – für den Turner eine bittere Enttäuschung.

Köln – Zwar erweisen sich bei „Let‘s Dance“ viele Promis als wahre Naturtalente im Tanzen, dennoch passiert in der beliebten RTL-Show hier und da auch mal ein kleiner Patzer. Für Philipp Boy (35) kam es nun im Halbfinale ganz schön dicke: Der Turner hatte bei seiner Charleston-Auftritt einen totalen Aussetzer und wusste auf einmal nicht mehr weiter.

„Was machst du hier?“: Philipp Boy reagiert auf Patzer im „Let‘s Dance“-Halbfinale

Der erste Auftritt des Abends lief für Philipp Boy und „Let‘s Dance“-Profitänzerin Patricija Ionel (28) überragend gut, die letzte Einlage des Paares erwies sich jedoch als Totalausfall. Während Patricija gekonnt über das Parkett wirbelte, wirkte Philipp plötzlich verloren und schien sich an die Schritte der im Vorfeld fleißig geprobten Choreografie nicht mehr zu erinnern. „Du kannst nicht so aufgeben mitten im Tanz“, appellierte eine sichtlich emotionale Motsi Mabuse (42) nach der verpatzten Performance an den Kandidaten.

Eine Woche vor dem großen Finale eine solche Blamage einstecken zu müssen – für Philipp Boy ein furchtbarer Moment. „Ich musste wirklich mit den Tränen kämpfen“, erklärt er im Interview mit RTL, „Ich war von mir so enttäuscht.“ Ans Aufgeben habe er trotzdem nicht gedacht – auch wenn er seinen Groove am Ende trotzdem nicht wiederfand. „Innerlich dachte ich wirklich, ‚Was machst du hier gerade?‘“, ärgert sich der ehemalige Finanzberater.

„Let‘s Dance“ 2023: Diese Tanzpaare sind im Finale Anna Ermakova & Valentin Lusin Philipp Boy & Patricia Ionel Julia Beautx & Szolt Sándor Cseke

„Nichts mehr zu verlieren“: Philipp Boy trotz Performance-Fail im „Let‘s Dance“-Finale

Während Philipp Boy bei der verhängnisvollen Charleston-Nummer planlos über die Tanzfläche stolperte, machte Patricija Ionel weiter – so gut es ging. Obwohl sie versucht habe, ihm zu helfen, war die Routine nicht mehr zu retten. „Es kann bei jedem passieren“, verteidigt sie ihren Partner, „Philipp hatte wirklich einen Blackout und was kann man sagen jetzt?“ Bei allem Ärger über seinen verhunzten Auftritt, kann sich Philipp Boy trotzdem über den Einzug ins „Let‘s Dance“-Finale am 19. Mai freuen: „Jetzt gibt es nichts mehr zu verlieren, wir geben Vollgas.“

Das hätte besser laufen können: Bei der Charleston-Performance im „Let‘s Dance“-Halbfinale hatte Philipp Boy einen totalen Blackout. © Screenshot/RTL+/Let‘s Dance/Folge vom 12. Mai 2023 (Fotomontage)

Auch sonst ging es in der Vorschlussrunde von „Let‘s Dance“ ziemlich ereignisreich zu und Joachim Llambi (58) wurde vom Publikum ausgebuht, weil er Anna Ermakova (23) „nur“ neun Punkte für ihre tänzerische Darbietung gab. Indessen ist eine Entscheidung im Quotenduell zwischen „Let‘s Dance“ und „Ein Fall für zwei“ gefallen. Verwendete Quellen: RTL, Let‘s Dance/Folge vom 12. Mai 2023