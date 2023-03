Die Mutter von „No Angels“-Sängerin bei Günther Jauch

WWM-Kandidatin Dagmar Sprenger-Fuchs hat eine berühmte Tochter © RTL+

Sandy Mölling erreichte mit den „No Angels“ Megaerfolge. Ihre Mutter war jetzt bei „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch zu Gast.

Köln – Sängerin Sandy Mölling (41) ist wohl den meisten Deutschen ein Begriff. Die einstige „Popstars“-Kandidatin erreichte mit ihren Bandkolleginnen von den „No Angels“ um die Jahrtausendwende Megaerfolge und insbesondere ihr Riesen-Hit „Daylight“ wird auch heute noch regelmäßig in Radio und Fernsehen gespielt. 2014 trennten sich die „No Angels“ und Sandy startete zunächst eine Solo-Karriere als Musical-Sängerin und Schauspielerin. Heute lebt die gebürtige Wuppertalerin größtenteils in Los Angeles. Vor zwei Jahren stand sie jedoch für eine Reunion mit ihren „No Angels“-Kolleginnen auf der Bühne — ein besonderer Moment, wie jetzt auch ihre Mutter verriet.

Dagmar Sprenger-Fuchs hielt sich im Laufe der Musikkarriere ihrer Tochter Sandy Mölling eher im Hintergrund. Doch jetzt trat die „No Angels“-Mama selbst vor die Kamera. Als Kandidatin bei „Wer wird Millionär?“ wird sie am heutigen Montagabend (6. März) versuchen, das große Geld abzusahnen. Selbstverständlich ließ es sich Moderator Günther Jauch (66) dabei nicht nehmen, die Quiz-Teilnehmerin auch auf ihre berühmte Tochter anzusprechen.

Sandy Möllings Mutter erzählt bei „Wer wird Millionär?“ aus „No Angels“-Zeiten

„Ist man stolz oder schüttelt man erst mal den Kopf, wenn die Tochter da so eine Karriere macht?“ will Quizmaster Günther Jauch von seiner Kandidatin Dagmar Sprenger-Fuchs wissen. Die antwortet offen und ehrlich: „Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war das für mich so ein Gefühl, als wenn jemand ein Video eingeschoben hätte und ich würde ein Video gucken. Aber man gewöhnt sich dran.“

Dass sie stolz auf die musikalischen Erfolge ihrer Tochter ist, steht für Dagmar Sprenger-Fuchs außer Frage. Insbesondere die Reunion der „No Angels“ in Berlin vor wenigen Jahren war für die Kinderbuchautorin ein besonderer Moment. „Ich war auf diesem Konzert und ich hatte Gänsehaut pur. Ich wusste, dass sie immer noch viele Fans haben. Aber es war knüppelvoll, die haben gesungen, dass wir zum Teil die Mädchen nicht gehört haben. Es war unfassbar, das hatte ich nicht erwartet, dass es wahnsinnig viele sind wieder“, berichtet Dagmar bei „Wer wird Millionär?“ emotional.