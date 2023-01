Nach 15 Jahren: „Blitz“-Moderatorin Bettina Cramer gibt Comeback neben Ex-Sat.1-Nachrichtensprecher

Von: Jonas Erbas

Bettina Cramer kehrt nach 15 Jahren als Moderatorin zurück: Von 2004 bis 2007 führte die Berlinerin durch das Sat.1-Boulevardmagazin „Blitz“. Bei ServusTV Deutschland tritt sie an der Seite von Ex- „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Nachrichtensprecher Max Oppel nun eine neue Stelle an.

Berlin – 2023 möchte der österreichische Privatsender ServusTV nach und nach auch den deutschen Fernsehmarkt erobern und setzt mit Ex-„Blitz“-Moderatorin Bettina Cramer (53) und Max Oppel (49) auf ein Duo, das sich einst beim Konkurrenten Sat.1 einen Namen machte.

„Blitz“-Moderatorin Bettina Cramer gibt bei ServusTV Comeback – Max Oppel als Co-Moderator

Von 2004 bis 2007 hielt Bettina Cramer bei „Blitz“ (Sat.1; 1997-2007) ein Millionenpublikum auf dem Laufenden, was Neuigkeiten zu Stars, Mode und Lifestyle anging. Danach wurde es um die heute 53-Jährige zwar ruhiger, ganz aus der Öffentlichkeit verschwand sie allerdings nie: Mit großem Erfolg betätigte sie sich danach unter anderem als Kommunikationscoach, schulte Führungskräfte und hielt Seminare.

Nun, 15 Jahre, nachdem das bekannte Boulevardmagazin „Blitz“ eingestellt wurde, feiert Cramer ihr TV-Moderationscomeback: Gemeinsam mit Max Oppel, der von 2018 bis 2022 als Nachrichtensprecher beim „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ tätig gewesen ist, wird sie bei ServusTV Deutschland ab dem 9. Januar im werktäglichen Vorabendprogramm zu sehen sein. Von 18.10 Uhr bis 20.15 führt das Moderatorenduo durch „Guten Abend Deutschland“. Im Blickfeld der Sendung steht das aktuelle Tagesgeschehen.

Was ist ServusTV? ServusTV ist ein österreichischer Fernsehsender, der von der Red Bull Media House betrieben wird. Der Sender ging am 1. September 2009 erstmals auf Sendung und hat seinen Schwerpunkt auf Unterhaltung, Sport und Regionalsendungen. Der Sender betreibt auch eine Online-Plattform (ServusTV On), auf der man eine Auswahl der Sendungen nach der Ausstrahlung ansehen kann. In Österreich kommt der Sender regelmäßig auf einen Marktanteil von etwas mehr als vier Prozent, in Deutschland erzielte man bis dato dahingegen keine wirklich nennenswerten Zahlen. Das soll sich mit dem Ausbau des heimischen Ablegers ServusTV Deutschland nun ändern.

Bettina Cramer war „Feuer und Flamme“ nach ServusTV-Angebot – Moderatorin pausierte nach Geburt

Die Möglichkeit auf ein Fernsehcomeback bei ServusTV wollte Bettina Cramer nicht ungenutzt lassen, wie die Moderatoren bei bild.de verrät: „Als ich hörte, dass es sich um ein anspruchsvolles, journalistisches Vorabendmagazin aus Berlin handelt, war ich Feuer und Flamme.“ Nach der Geburt ihrer Kinder habe sie „wie alle anderen Mütter auch den Spagat zwischen Job und Familie schaffen“ müssen und deswegen zeitweise pausiert. Nun folgt ihr Comeback.

Ihrer neuen Tätigkeit blickt die 53-Jährige entschlossen entgegen, denn: „Moderieren ist nun mal meine große Leidenschaft.“ Leidenschaftlich geht es hierzulande auch in anderen Fernsehformaten zu – wenngleich nicht immer positiv: Weil Oliver Pocher (44) im TV ausgebuht wurde, wütete Amira (30) gegen das Publikum. Verwendete Quellen: bild.de, presse.servustv.com