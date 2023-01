Nach 20 Jahren: Jörg Pilawa moderiert wieder „Herzblatt“

Mit „Herzblatt“ kommt eine der beliebtesten Datingshows des deutschen Fernsehens wieder auf den Bildschirm zurück. Moderiert wird sie dieses Mal von Jörg Pilawa.

Schon im November 2022 hatte Moderator Jörg Pilawa (57) mit der Nachrichtenagentur „spot on news“ über die anhaltende Beliebtheit von Show-Klassikern gesprochen. Er sagte: „Momentan bekommen sehr viele Sendungen ein Comeback und deshalb habe ich daran zurückgedacht, was ich schon im TV gemacht habe.“ Als seine Kult-Lieblinge nannte er dann auch prompt „Die Pyramide“ und „Herzblatt“. Ob er da bereits gewusst hat, dass Sat.1 für 2023 eine Neuauflage der Flirtshow „Herzblatt“ geplant hat? Die Show, die 1987 mit Rudi Carrell an den Start ging, hatte Jörg Pilawa von 2001 bis 2004 schon einmal präsentiert.

Nach 20 Jahren: Jörg Pilawa moderiert wieder „Herzblatt“ © IMAGO/Sven Simon

Zwanzig Jahre später darf er nun wieder als Moderator von „Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?“ im Studio stehen. Das Prinzip der Sendung ist denkbar einfach: Vier Singles stellen Fragen an drei Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die hinter einer Wand sitzen. Anhand der Antworten dürfen sie ihr Herzblatt wählen. Die unverkennbare Stimme von Susanna „Susi“ Müller darf natürlich nicht fehlen. Auch sie wird aus dem Off die Sendung begleiten und am Ende wieder ankündigen: „Und hier ist dein Herzblatt!“

Sat.1 legt noch weitere Show-Klassiker wieder auf

Wer bei diesen Aussichten schon ganz nostalgische Gefühle hat, darf sich noch mehr freuen, denn der Privatsender bringt im Februar zwei weitere unterhaltsame Klassiker zurück. Die Neuauflage der Spielshow „Die Pyramide“ startet am 6. Februar und wird ebenfalls von Jörg Pilawa präsentiert. Ratefans werden ganz besonders darüber aus dem Häuschen sein, dass auch der Quizshow „Jeopardy!“ zu neuem Leben verholfen wird. Bei dieser Sendung erhalten die Kandidaten Antworten, zu denen sie die richtigen Fragen formulieren müssen. Moderiert wird das „Jeopardy!“-Reboot von Ruth Moschner (46).