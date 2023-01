Wuschel-Frisur statt gegelte Haare: Fans feiern Gigis verwegenen Dschungel-Look

Zuschauerinnen schwärmen im Netz von Gigi Birofios „Glow-up“ im Dschungelcamp – der verwegene Dschungel-Look beschert dem Realitystar neue weibliche Fans.

Australien – Gigi Birofio (23) hat nach dem Dschungelcamp einige weibliche Fans dazugewonnen, denn die finden, der australische Busch hat den 23-Jährigen erstaunlicherweise attraktiver gemacht. Was mangelnde Hygiene also bewirken kann… Fans feiern den „Ex on the Beach“-Kandidaten im Netz für seinen verwegenen Dschungel-Look: vom italienischen Gigolo mit gegelten Haaren zum TV-Hottie mit sexy Wuschel-Frisur. Den weiblichen Zuschauern gefällt‘s – sie schwärmen auf Twitter von dem Dschungel-Finalisten. „Junge, der ist so cute“, schwärmt eine Userin und eine weitere fragt sich: „Wie kanns eigentlich sein, dass Gigi nach 15 Tagen Dschungel tausendmal attraktiver aussieht?“

Gigi Birofio verbrachte die möglichst längste Zeit im Dschungel – der Reality-TV-Star kämpfte sich bis ins Dschungel-Finale und wurde von den Zuschauern schließlich auf den zweiten Platz gewählt. 17 Tage Dschungel, mangelnde Hygiene und fehlende Beautyprodukte haben dem Zweitplatzierten „das größte Glow-up“ beschert, so eine Nutzerin auf der Plattform: „Für mich die größte Überraschung der Staffel, wie Gigi einfach in dem Format mit den mit Abstand schlechtesten Hygienebedingungen das größte Glow-up haben konnte und ich ihn jetzt ein bisschen hot finde“.

Gigi Birofio: „Frauenbeine habe ich bekommen, ganz dünn“

Und das, obwohl das TV-Gesicht nach eigenen Angaben „Frauenbeine“ bekommen habe. „Sechs bis sieben Kilo“ habe Birofio im Dschungelcamp abgenommen. Das Schlimmste daran: „Frauenbeine habe ich bekommen, ganz dünn“, so Gigi im Dschungelcamp-Podcast nach dem Finale auf dem Weg ins Hotel. Das scheint für die Fans aber absolut nebensächlich – es sind die Wuschel-Haare, die zählen. Ob der Italiener also zukünftig auf die gegelte Schmier-Frisur verzichten und auf den verwegenen Dschungel-Look setzen wird?

Eines sollte der Influencer sich allerdings nicht angewöhnen. Während die 17 Tage Ausnahmesituation dem 23-Jährigen einen sexy Look beschert haben, hat die mangelnde Körperhygiene aber auch zu einem strengen Geruch geführt, wie Jan Köppen (39) feststellen musste, als er den Zweitplatzierten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (RTL) nach dem Finale umarmt: „Es ist gerade ein bisschen wie eine Dschungelprüfung, weil ich merke gerade wirklich, dass du riechst“. Also gerne das Gel weglassen, aber regelmäßiges Duschen bitte wieder einführen, Gigi.