Nach „Der Preis ist heiß“: Harry Wijnvoord soll neue Schlager-Castingshow moderieren

Harry Wijnvoord ist ein bekannter Moderator - er moderierte die erfolgreiche Show „Der Preis ist heiß“ © Rolf Vennenbernd/dpa

Konkurrenz für DSDS? Star-Moderator Harry Wijnvoord bringt eine neue Schlager-Castingshow an den Start.

Köln – Er ist wieder da! Kult-Moderator Harry Wijnvoord (72) war in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so häufig im deutschsprachigen TV zu sehen. Der gebürtige Niederländer lockte mit der legendären Spielshow „Der Preis ist heiß“ einst Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte. Zuletzt war es jedoch ruhiger um Wijnvoord geworden. Nun startet der TV-Veteran allerdings ein Comeback, das es in sich hat!

Bereits am kommenden Mittwoch (4. Mai) ist es soweit: Nach Jahren strahlt RTL endlich eine neue Ausgabe von „Der Preis ist heiß“ aus. Zwar wird die Sendung nicht wieder voll ins Programm aufgenommen, doch auch im Sommer und zur Weihnachtszeit werden weitere Jubiläumsausgaben zu sehen sein. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Gerne hätte Wijnvoord seinen 2019 verstorbenen Kollegen Walter Freiwald (†65) an seiner Seite gehabt. „Es ist leider nicht zu ändern“, musste er jedoch traurig einsehen.

„Der Preis ist heiß“ kommt bei RTL zurück. © Stefan Gregorowius/RTL

Harry Wijnvoord hat noch eine weitere TV-Show in petto — und diesmal handelt es sich um ein neues Format

Doch Harry Wijnvoord feiert sein RTL-Comeback nicht nur mit den neuen Ausgaben von „Der Preis ist heiß“. Im Gespräch mit BILD ließ der Showmaster durchblicken, dass eine weitere Sendung in Planung ist. Dazu dürfe er allerdings noch nicht viel verraten. „Ich mache eine Sendung, die mit Musik zu tun hat und die im Herbst ausgestrahlt wird. Mehr darf ich leider nicht sagen“, kündigte er geheimnisvoll an. Wie die BILD-Reporter jedoch aus einschlägigen Kreisen erfahren haben wollen, handelt es sich bei dem geplanten Format um eine Schlager-Castingshow à la „Deutschland sucht den Superstar“ — man darf gespannt sein.

Doch auch privat läuft es bei Harry Wijnvoord derzeit bestens. Erst vor kurzem trat er mit seiner geliebten Ehefrau Iris Dahlke (54) zum zweiten Mal vor den Traualtar. Die erneute Hochzeitszeremonie feierte das Paar ganz romantisch auf einem Schiff.