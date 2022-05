Nach gemeinsamer Partynacht: Davina & Shania Geiss‘ Freund Ozan muss in den Knast

Von: Julia Hanigk

Shania und Davina Geiss besuchen in der ersten Folge ihrer RTL2-Serie „Davina & Shania – We love Monaco“ einen Ball. Mit dabei ist auch Hairstylist Ozan. Für ihn endet die Nacht allerdings mit einem Aufenthalt im Knast.

Monaco - Shania (17) und Davina Geiss (18) starten bei RTL2 gerade mit ihrer eigenen Sendung „Davina & Shania – We love Monaco“ (alles über die Serie) durch. Die Geissens-Töchter wohnen jetzt in ihrer eigenen Wohnung. Direkt in der ersten Folge geht es für die beiden Frauen zum Feiern auf einen Ball, auch ihr Kumpel Ozan ist dabei.

TV-Sendung Davina & Shania - We love Monaco Sender RTL2 Folge 1 09.05.22 Besetzung Shania Tyra Geiss, Davina Shakira Geiss

Unerlaubt betrunken auf der Straße: Nach gemeinsamer Party stoppt die Polizei Kumpel der Geissens-Töchter

Die Nacht verlief jedoch nicht für alle so, wie geplant. Am nächsten Morgen sitzen die beiden mit Model Papis Loveday zusammen am Sofa und fragen Ozan, wie lange er eigentlich noch unterwegs war. „Bis um 12“, antwortet der. Dann kommt aber heraus: Diese lange Zeit war keineswegs freiwillig oder überhaupt auf der Party!

Der Hairstylist von Davina und Shania wurde nämlich in der Nacht tatsächlich von der Polizei festgenommen. Grund: „Betrunken auf der Straße laufen darf man nicht“, klärt Shania Geiss (alles über die Geiss-Tochter) auf.

Papis Loveday, Shania und Davina Geiss sitzen am Morgen nach der Feier mit Ozan zusammen und erfahren von dessen Knastaufenthalt. © Screenshot RTL/RTL+/Davina & Shania - We love Monaco, Folge vom 09.05.22

Ozan musste die Nacht daher im Knast verbringen, wie er erzählt. Er berichtet von einer „kalten und einsamen Nacht“ im Gefängnis. Der Geiss-Kumpel musste alles abgeben: Handy, Klamotten. „Ich durfte nur Hose und mein Hemd anbehalten, alles andere musste ich ablegen“, so Ozan.

Auch was die Verpflegung anging, war der Ausflug zur Polizei alles andere als ein Spaß: „Dann musste ich da sitzen, ohne Essen, Trinken. Kein Alkohol mehr. Da war Feierabend.“ Nur eine Decke habe er noch bekommen, so Ozan.

Partynacht endete mit Knast und Krankenhaus – Geiss-Hairstylist hatte 0,7 Promille

Die Einrichtung seiner Zelle beschreibt Ozan seinen entsetzten Zuhörern genau: „Nur ein Bett, ohne dieses Gitter drunter, einfach so eine Matratze. Und nebendran ist so eine Wand und nebendran ist dann gleich die Toilette, so ein Plumpsklo.“

Doch damit nicht genug, der Freund von Shania und Davina (alles über Davina Shakira Geiss) musste auch noch ins Krankenhaus und dort Blut abgeben. Ihm wurde ein Promillegehalt von 0,7 nachgewiesen – erlaubt wären laut Ozan bis zu 0,4 Promille.

Shania sorgte bei den Geissens dagegen für Aufruhr mit ihrem neuen Tattoo. Sie ließ sich den Namen ihrer Schwester stechen. Das führte gar zur kleinen Ehekrise bei Carmen und Robert Geiss. Verwendete Quellen: Davina & Shania - We love Monaco/RTL2/RTL+/rtl.de/Folge vom 09.05.22