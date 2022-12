Nach Günther Jauch: Thomas Gottschalk moderiert „Menschen, Bilder, Emotionen“

Günther Jauch kündigte 2021 seinen Rücktritt aus der Show an © IMAGO/APress & IMAGO/Future Image

Bis zuletzt führte Günther Jauch durch den Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“. Jetzt wurde mit Thomas Gottschalk ein würdiger Nachfolger gefunden.

Köln – Am Ende jedes Jahres ist es an der Zeit, die vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu lassen. Auch 2022 ist überall auf der Welt wieder viel passiert: der Krieg in der Ukraine, die zahlreichen Aktionen von Klimaaktivisten, die umstrittene Fußball-WM in Katar. Neben vielen Schreckensnachrichten gilt es jedoch auch die schönen Momente aus 2022 zu erinnern. Der jährliche Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ auf RTL ist seit langem eine tolle Gelegenheit, sich die vergangenen Geschehnisse ins Gedächtnis zu rufen. Die nächste Ausgabe wird dabei von einem neuen Moderatoren-Team übernommen.

25 Jahre lang führte Fernsehikone Günther Jauch (66) durch die Sendung „Menschen, Bilder, Emotionen“. 2021 kündigte er dann allerdings seinen Rückzug aus dem Format an. „Es war eine ganz schöne Zeit und immer die Sendung, vor der ich am meisten aufgeregt war, weil ich wusste: Das muss was werden“, gab Jauch über seine Herangehensweise an die TV-Show preis. Die letzte Ausgabe mit ihm als Gastgeber wurde zu einem emotionalen Moment für Jauch. Zahlreiche seiner Wegbegleiter gaben sich entweder live vor der Kamera oder per Telefon die Ehre. Von Tennis-Star Alexander Zverev (25) wurde dem Entertainer sogar ein Olympiaschläger überreicht.

„Menschen, Bilder, Emotionen“ 2022: Thomas Gottschalk holt sich Unterstützung

In diesem Jahr soll ein frischer Wind durch „Menschen, Bilder, Emotionen“ wehen. Doch der neue Chef-Moderator des RTL-Jahresrückblicks ist keinesfalls ein unbekannter Newcomer. Niemand geringeres als TV-Legende Thomas Gottschalk (72) wird 2022 durch die Sendung führen. Gottschalk und Jauch sind bekanntermaßen gut befreundet. Mit Unterstützung ihrer Kollegin Barbara Schöneberger (48) stehen sie regelmäßig gemeinsam für die Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera.

Thomas Gottschalk wird die Moderation von „Menschen, Bilder, Emotionen“ jedoch nicht allein übernehmen. An seiner Seite tritt den Berichten zufolge der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (50) in der Sendung auf. Für Guttenberg, der 2011 im Zuge einer Plagiatsaffäre seine politischen Ämter niederlegte, ist „Menschen, Bilder, Emotionen“ ein Sprungbrett in die TV-Branche. Der Ex-Politiker wurde erst vor kurzem von RTL als Moderator und Interviewer unter Vertrag genommen.