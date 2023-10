Nach „Hart aber fair“-Abschied: Frank Plasberg wagt sich jetzt an True Crime

Im vergangenen Jahr verabschiedete sich Talkmaster Frank Plasberg von „Hart aber fair“. Nun kehrt er mit einer Dokumentation ins Fernsehen zurück.

Düsseldorf - Frank Plasberg (66) ist eine echte Legende im deutschen Fernsehen. Stolze 20 Jahre lang führte der Moderator durch die Montagstalkshow „Hart aber fair“. Im November gab er schließlich seinen Abschied von der WDR-Sendung. Seine Nachfolge trat Louis Klamroth (33) an. Im Dezember moderierte Plasberg außerdem zum letzten Mal den Jahresrückblick „2022 – Das Quiz“.

Frank Plasberg geht dem Tod von KGB-Hacker auf den Grund

Allerdings scheint der Journalist noch nicht bereit zu sein, in Rente zu gehen. Trotz seines TV-Abschieds meldet er sich nun mit einer neuen Produktion zurück. Dabei handelt es sich um eine Dokumentation, die auf Sky erscheinen wird. Wie der Titel „23 - Der mysteriöse Tod eines Hackers“ verrät, handelt es sich dabei um einen True-Crime-Film.

Genauer gesagt geht es um den rätselhaften Tod von Karl Koch, auch bekannt unter dem Pseudonym hagbard. Der Hacker stahl in den 80er-Jahren Daten von US-amerikanischen Regierungscomputern und verkaufte sie an den russischen Geheimdienst KGB. Am 23. Mai 1989 starb Koch im Alter von nur 23 Jahren.

Dann startet Frank Plasbergs neues True-Crime-Projekt

Zu sehen gibt es die Dokumentation ab dem 7. Dezember bei Sky und dem Streamingdienst Wow. Die Zuschauer dürfen sich jedenfalls auf einige brisante Enthüllungen gefasst machen. Laut dem Sender öffnet Frank Plasberg im Rahmen seiner Ermittlungen sogar bislang unter Verschluss gehaltene Akten. Außerdem kommen in dem Film Zeitzeugen wie der am KGB-Hack beteiligte Hans-Heinrich Hübner und Karl Kochs Schulfreund Freke Over zu Wort.

Frank Plasberg wagt sich nach seinem Abschied bei „Hart aber fair“ an neue Projekte heran. Der Moderator widmet sich nun einem True-Crime-Format. © IMAGO/Horst Galuschka

Produziert wurde „23 - Der mysteriöse Tod eines Hackers“ von Frank Plasbergs Firma Ansager & Schnipselmann. Regie führte Carsten Gutschmidt, während Benjamin Braun für das Drehbuch verantwortlich war. Den Jahresrückblick in der ARD moderiert Frank Plasberg nicht mehr – sogar sein Ersatz wurde schon bekannt gegeben. Verwendete Quellen: Sky