Nach Kritik an GNTM-Siegerin: Lucy Hellenbrecht springt Vivien zur Seite

Bei GNTM hat erstmals ein Plus-Size-Model gewonnen. Nicht alle Fans der Sendung sind begeistert von der Entscheidung der Jury.

Köln – Schon seit einigen Staffeln hat sich „Germany’s Next Topmodel“ zur Aufgabe gemacht, inklusiver zu werden. Zunächst erweiterte Model-Mama Heidi Klum (50) das Spektrum in Sachen Körperform, schlussendlich dürfen heute Models aller Alters- und Gewichtsklassen es bei GNTM versuchen. In diesem Jahr konnte sich sogar eines der „nicht-klassischen“ Models durchsetzen: Kandidatin Vivien Blotzki (23) entschied das diesjährige Finale für sich und wurde damit zum ersten Plus-Size-Model, das als Siegerin bei GNTM hervorging.

Während viele Stimmen die Entwicklung der Casting-Show hin zu einem diversen und inklusiven Format befürworten und loben, gibt es auch immer noch kritische Zuschauer, die der Meinung sind, dass Plus-Size-Models nicht zu „Germany’s Next Topmodel“ gekürt werden sollten. Seit ihrem Sieg sah sich Vivien nämlich auch immer wieder Kommentaren ausgesetzt, die behaupteten, sie habe den Titel nicht wirklich verdient. Eine ehemalige GNTM-Kandidatin steht ihr jetzt öffentlich zur Seite.

Lucy Hellenbrecht ärgert sich über die Kritik an Vivien Blotzkis GNTM-Sieg

Lucy Hellenbrecht (24) war selbst einst als Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel“. 2020 versuchte sie Heidi Klum und Co. von ihren Modelqualitäten zu überzeugen, konnte die Sendung letztendlich allerdings nicht für sich entscheiden. Verbittert ist Lucy deshalb allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Sie wünscht sich, dass das Publikum der Sendung offener gegenüber neuen Entwicklungen wäre. Dass ihre Kollegin Vivien seit ihrem Sieg so viel Online-Hat ertragen musste, findet sie „schade“.

„Ich war halt selber vor drei Jahren in der Position, dass sich Leute gewünscht haben, dass ich rausfliege [...] und ich würde das niemals der Kandidatin wünschen, dass sie das Gefühl bekommt, sie hat den Platz unverdient“, erklärt sie im Interview mit „Promiflash“. Lucy war die erste trans Kandidatin bei GNTM. Seit ihrer Teilnahme ist sie erfolgreich als Schauspielerin tätig.