Nach Manipulationsvorwürfen: MDR-Newcomer-Voting wird nicht fortgesetzt

In Christin Starks Show „Schlager des Monats“ gibt es ein Newcomer-Voting. Dieses hat der MDR nun aber eingestellt. © MDR/Anja Jungnickel

Die Schlagersendung „Die Schlager des Monats“ muss in Zukunft ohne Newcomer-Voting auskommen. Wegen der Wahlmanipulation online wird das Format in Zukunft anders aussehen.

Leipzig – Der MDR hat entschieden: Die Chart-Sendung „Die Schlager des Monats“ muss sich verändern. Grund sind Unstimmigkeiten bei der Online-Abstimmung für den Newcomer des Monats, die angeblich manipuliert worden sein soll. Normalerweise können Fans der Sendung während des Monats abstimmen, welcher neue Künstler oder welche neue Band im Genre des Schlagers für sie die Nummer Eins war. Für den Monat Mai standen die Sängerin Julezz, die Sängerin Mandy Mettbach und die Girl-Band Engel 07 zur Auswahl.

Kurz vor dem Ende der Abstimmung Mitte des Monats brach der Sender MDR das Voting aber ab. Als Grund gab die Redaktion an: „Wir können aktuell nicht garantieren, dass alle Stimmen rechtmäßig und ehrlich abgegeben wurden. Wir haben das Voting deshalb nach intensiver Prüfung vorzeitig beendet, um keine der Kandidatinnen zu benachteiligen.“

MDR-Newcomer-Voting wird abgesägt: Auch in Zukunft soll es die Abstimmung nicht mehr geben

Jetzt hat der MDR offiziell bestätigt, dass das Voting weder für Mai noch in Zukunft wieder aufgenommen werden wird. Bei einer gründlichen Untersuchung habe man feststellen müssen, dass Teilnehmer der Abstimmung es geschafft hatten, die Sicherheitsstandards zu umgehen. Diese sahen eigentlich vor, dass man nur einmal am Tag abstimmen konnte und sich vorher über einen SMS-Code dafür verifizieren musste. Diese Einschränkung sollte Massen-Stimmabgaben verhindern und das Voting fair halten.

Nachdem diese Sicherheitsstandards umgangen worden waren, sieht der MDR keine Möglichkeit mehr, dass Voting gerecht durchführen zu können. In einem Statement auf der eigenen Webseite des Senders heißt es: „Wir haben nochmal alle Aspekte mit unserer IT-Abteilung geprüft. Wir können keine weiteren Sicherheitsstufen einbauen. Damit bleibt aktuell ein Restrisiko. Da wir selbstverständlich eine Chancengleichheit für alle Kandidatinnen und Kandidaten anstreben, werden wir die Abstimmung in der bisherigen Form nicht fortführen.“

Trotzdem bekommen Schlager-Newcomer auch weiterhin die Chance, sich in der Sendung zu präsentieren. Sie werden in Zukunft als Gäste empfangen und dürfen bei „Die Schlager des Monats“ einen Song performen und sich mit Moderatorin Christin Stark, die im Februar 2023 Bernhard Brink ablöste, austauschen. Die drei Unglücklichen, deren Abstimmung jetzt ins Wasser fiel, werden als erste Acts in den nächsten Sendungen zu sehen sein.