Nach „Promi Big Brother“-Auftritt: Djamila Rowe schießt öffentlich gegen Yvonne Woelke

Yvonne Woelke äußerte sich in der „Late Night Show“ zu „Promi Big Brother“-Kandidatin Iris Klein. Ihrer Freundin Djamila Rowe stößt das offenbar sauer auf.

Köln – Yvonne Woelke (42), Peter Klein (56) und Iris Klein (56) sind Namen, die in den deutschen Entertainment-Nachrichten zuletzt viel gefallen sind. Beim Dschungelcamp 2023 waren Peter und Yvonne als Begleitung für Lucas Cordalis (56) und Djamila Rowe (56) dabei. Am Rande der Show verliebte sich Peter in Yvonne. Eine Affäre stritten beide immer ab, trotzdem trennte sich Iris Klein von ihrem Ehemann. Jetzt sind beide Kleins ins „Promi Big Brother“-Haus gezogen und führen dort ihren Streit weiter. Und auch Yvonne hat dazu etwas zu sagen – sehr zum Missfallen von Djamila.

Bloßgestellt in Talkshow: Djamila Rowe wirft Yvonne Woelke Lügen vor

In der „Late Night Show” von „Promi Big Brother“ schoss Yvonne Woelke gegen Iris: „Ich bin wirklich entsetzt, schockiert und mir fehlen die Worte, dass man immer noch so einer Person so eine Plattform gibt, dass die diese Lügengeschichten weiterverbreiten kann. Sie zeckt sich ja wirklich in jede Sendung rein.“ Der Hintergrund dieser Aussage: Iris hatte behauptet, dass Peter im Scheidungsverfahren 100.000 Euro von ihr haben wolle und deswegen die Scheidungspapiere nicht unterschreibe.

Djamila Rowe ist von Yvonne Woelkes Auftritt in der Talkshow aber gar nicht begeistert. Unter einem Social-Media-Beitrag, den die Zuschauer und Zuschauerinnen mit Fragen an Yvonne kommentieren konnten, schrieb Djamila: „Warum habe ich das Gefühl, belogen zu werden?“ Diese Nachricht tischten die Moderatoren Woelke auch direkt auf und wollten wissen, ob Djamila und Yvonne nicht mehr befreundet seien.

Djamila Rowe ist nicht gut auf Yvonne Woelke zu sprechen – Sat.1 konfrontiert Yvonne mit Djamilas Aussagen. © Imago/ Future Image, Sat.1 (Fotomontage)

Yvonne wiegelte die Frage aber ab und erklärte, dass es sicher einen logischen Grund für den Kommentar gebe: „Ich weiß ja immer nicht, was ihr jetzt zu Ohren kommt. Das ist ja immer ganz schlimm. Leute lassen sich ja auch beeinflussen von anderen Menschen.“ Yvonne Woelke hat schon in der Vergangenheit versucht, wieder Kontakt zu Djamila Rowe aufzubauen. Verwendete Quellen: t-online.de, bild.de