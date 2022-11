Nach „Promi Big Brother“-Rausschmiss: Diana Schell packt über ihre Zeit in der Container-WG aus

Diana Schell (52) wäre gerne noch länger im „Promi Big Brother“-Container geblieben © SAT1

Diana Schell wurde von den „Promi Big Brother“-Zuschauern abgewählt. Jetzt erzählt das Playmate, was ihr im Container am meisten fehlte.

Köln – Diana Schell (52) wäre gerne noch länger im „Promi Big Brother“-Container geblieben. Nachdem Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (33) und TV-Versicherungsexperte Patrick Hufen (52) schon früh freiwillig das Handtuch schmissen, hatte das ehemalige Playmate eigentlich darauf gehofft, durch die schwindende Konkurrenz ihre Chance auf die Krone zu erhöhen. Doch die Zuschauer der Reality-Show entschieden anders. Als erste Kandidatin wurde Diana Schell von den Anrufern rausgewählt — eine herbe Enttäuschung für das Model. Doch ihre Rückkehr ins normale Leben hat auch seine Vorteile.

Denn wie Diana Schell jetzt im Interview mit bild.de verriet, sei der Alltag bei „Promi Big Brother“ eine ziemliche Herausforderung für sie gewesen. „Dort ist man gefühlt bei zwölf Grad in der Kälte und du hast einen Schlafsack, der nicht wirklich wärmt“, erzählte die Mittfünfzigerin im Gespräch mit den Reportern. Auch normale Körperhygiene sei nicht wirklich möglich gewesen, was bei den Teilnehmern der Show verständlicherweise für Unmut sorgte. Doch weder die niedrigen Temperaturen noch die fehlenden sanitären Anlagen waren für Diana Schell die schlimmste Erfahrung „Promi Big Brother“.

Diana Schell gibt preis, was ihr im „Promi Big Brother“-Container am meisten fehlte

Während ihrer Zeit im „Promi Big Brother“-Container habe Diana Schell ganz besonders eine bestimmte Sache gefehlt: die Uhrzeit im Blick zu haben. „Was mir wirklich zu schaffen machte, war, dass ich das komplette Zeitgefühl verloren habe. Dadurch, dass man in den geschlossenen Räumen kein Tageslicht sieht und keine Uhr hat, weiß man nie, wie spät es ist. Neben der Kälte macht das echt was mit einem“, gibt das Fotomodell preis.

Und obwohl sie natürlich gerne eine Chance auf die „Promi Big Brother“-Krone gehabt hätte, ist Diana Schell auch froh, wieder in ihrem normalen Alltag angekommen zu sein. Sie erzählt weiter: „Es war ein tolles Gefühl, wieder in einem Bett zu schlafen. Es war warm, ich hatte eine Decke, ein kuschliges Bett.“ Ihre Zeit im Container wird sie trotzdem in guter Erinnerung behalten: „Absolut positiv waren die Menschen, die ich dort im Haus kennenlernen durfte. Es war eine Überraschung, dass wir uns alle dort nett begegnet sind.“