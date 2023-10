Nach Quoten-Desaster: „The Voice“ sorgt im Kampf mit ARD-Krimi und „Stern TV“ für Überraschung

Von: Diane Kofer

Teilen

Die Quoten von „The Voice of Germany“ waren schon kurz nach Sendestart im Keller. Am Donnerstagabend lief die Musikshow erneut – mit Aufwärtstrend oder einer bösen Überraschung?

Berlin – „The Voice of Germany“ ist eigentlich ein Erfolgsprojekt von ProSieben und Sat.1 – doch zuletzt schoben sich die Sender mit der Castingshow eher die schlechten Quoten hin und her. Dabei hat man bei der Produktion dieses Mal richtig aufgefahren und mehr als beliebte Musiker auf die Coaching-Stühle gesetzt. Am Donnerstagabend (12. Oktober 2023) war die Konkurrenz wieder besonders stark – konnte „The Voice“ mithalten?

Raus aus dem Quoten-Desaster? „The Voice“ gegen RTL mit „Stern TV“ stark

So richtig mies sind die Quoten von „The Voice of Germany“ auf den ersten Blick bisher gar nicht gewesen – das Drama nimmt erst beim Vergleich mit den vergangenen Staffeln richtig Fahrt auf. Denn die Sendung muss große Einbußen bei den Zuschauerzahlen hinnehmen. Nicht mal die Kaulitz-Zwillinge Bill (34) und Tom (34) oder Schlagerstar Giovanni Zarrella (45) konnten das Boot auf Kurs halten. Jetzt scheint es aber ganz, als könnte die Talfahrt beendet sein: „The Voice“ fährt ein überraschend gutes Ergebnis ein.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Am Donnerstagabend war ProSieben mit der Ausstrahlung an der Reihe und ließ die Konkurrenz – zumindest in der werberelevanten Zielgruppe – hinter sich. 0,64 Millionen „junge Zuschauer“ schalteten laut dwdl.de ein und bescherten dem Sender einen Marktanteil von 14,1 Prozent. „Stern TV Spezial“ konnte nicht mithalten – die RTL-Sendung schauten „nur“ 0,42 Millionen Menschen in der Zielgruppe (Marktanteil 8,9 Prozent). In der Gesamtreichweite kam „The Voice“ immerhin auf 1,55 Millionen Zuschauer und machte damit deutlich plus.

Giovanni Zarrella hat Selbstzweifel wegen „The Voice“ Für Giovanni Zarrella ist es laut eigener Aussage eine große Ehre, als „The Voice“-Coach dabei zu sein. Weil anfangs keiner in sein Team kommen wollte, war der Sänger aber ziemlich niedergeschlagen. „Was mache ich falsch?“, fragte sich Giovanni Zarrella, der sich regelrecht in Selbstzweifel stürzte. Quelle: Zervakis & Opdenhövel. Live./ ProSieben

Mit Krimi: ARD am Donnerstagabend unschlagbar – nur nicht in der Zielgruppe

Nicht einzuholen von der Konkurrenz war am Donnerstag die ARD – in der Gesamtreichweite kam „Der Irland-Krimi: Blackout“ auf 6,19 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 25,2 Prozent entspricht. Damit war der Film nicht nur der meistgesehene Programmpunkt zur Primetime, sondern auch des gesamten Tages. Auch die „Tagesschau“, die regelmäßig an der Spitze steht, musste sich auf Platz zwei einreihen.

ARD-Krimi, „The Voice of Germany“ oder „Stern TV Spezial“ – wer machte am Donnerstag (12. Oktober 2023) das Quotenrennen? „The Voice“ zumindest überraschte nach einem Quoten-Debakel. © Screenshot: Der Irland-Krimi: Blackout/ ARD, The Voice of Germany/ ProSieben/ Stern TV Spezial/ RTL (Fotomontage)

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war „The Voice“ dennoch stärker. Mit 0,43 Millionen Zuschauern und neun Prozent Marktanteil ging der Sieg klar an die Musikshow. Nachmittag und Vorabend beherrschte aber wieder einmal das ZDF. Dort zeigte sich zuletzt, dass Krimi-Wiederholungen super ankommen. Mit „Die Rosenheim-Cops“ konnte das ZDF schon oft punkten. Verwendete Quellen: dwdl.de