Nach Rauswurf von Mechito bei DSDS: Dominik und Emine kämpfen um letzten Platz der Livehsows

Von: Alica Plate

Zwölf verbliebende Kandidaten kämpfen am Samstagabend, dem 10. März, um den Einzug in die Liveshows. Dominik und Emine konnten die Jury dabei mit ihrer Leistung nicht überzeugen. Doch nun die Überraschung: Die beiden werden nächste Woche in den Sing-Offs um einen freigewordenen Platz kämpfen!

Bei DSDS kam es vergangenen Samstagabend zu einer wahren Sensation! Sah es in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (hier alle News auf der Themenseite) ganz danach aus, als müssten Dominik und Emine kurz vor den Liveshows das Format verlassen, haben die beiden nun Glück im Unglück. Denn sie dürfen in der nächsten Woche doch noch um einen Platz kämpfen.

DSDS: Zwölf Kandidaten kämpfen um den Einzug in die Liveshows

Am Samstagabend setzten die zwölf verbliebenden Kandidaten bei DSDS erneut alles daran, die Jury, besehend aus Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53), mit ihrer Gesangleistung umzuhauen. Bereits in der nächsten Woche stehen die Liveshows an und der diesjährige Cast wird immer kleiner - umso größer der Druck, abzuliefern.

Sich bei DSDS den Sieg zu holen - für alle Kandidaten das große Ziel. Denn darauf kann eine steile Musikkarriere folgen, wie etliche Ex-Teilnehmer bereits unter Beweis stellten. Sowohl Pietro Lombardi, als auch Beatrice Egli und Ramon Roselly haben allesamt ihre Karriere dem Casting-Format zu verdanken. An diesen Erfolg wollen die verbliebenden Kandidaten nun anknüpfen.

DSDS: Emine und Dominik konnten die Jury nicht überzeugen

Doch für Emine und Dominik zerplatzte dieser Traum am 09. April. Ihre Performance kam bei der Jury zwar gut an, dennoch haute sie Ilse DeLange, Florian Silbereisen und Toby Gad nicht vom Hocker, weshalb sie am vergangenen Samstagabend rausgewählt wurden.

Die Enttäuschung war riesig! „Ich bin natürlich traurig, dass ich raus bin. Für mich war es ein Wahnsinnserlebnis“, so Dominik. Doch dann die große Überraschung: Die beiden dürfen in den Sing-Offs doch noch um einen Platz in den kommenden Liveshows kämpfen!

Mechito hat es mit seiner Leistung zwar in die nächste Show geschafft, doch der Rapper verstieß gegen die Prinzipien des Senders. Denn der DSDS-Kandidat ist wegen Körperverletzung vorbestraft und befindet sich derzeit sogar noch in seiner Bewährungszeit - genau das verschwieg er RTL jedoch. Nun hat sein Verhalten Konsequenzen, weshalb er nicht Teil der Liveshows sein wird.

Ganz nach dem Motto „Des einen Leid ist des anderen Freud“, dürfen nun die zuvor ausgeschiedenen Kandidaten Emine und Dominik in der nächsten Woche um den freien Platz innerhalb der sogenannten Sing-Offs kämpfen. Wir sind gespannt, wer den Kampf für sich entscheiden wird.

