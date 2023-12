Nach rund zehn Jahren: Überraschendes Aus für „Tatort“-Duo

Von: Elena Rothammer

Bei „Tatort“ wurde in den vergangenen Monaten mächtig umgemodelt. Jetzt verabschiedet sich auch noch das Frankfurter Duo Wolfram Koch und Margarita Broich.

Frankfurt – Als Ermittler-Team Paul Brix und Anna Janneke standen Wolfram Koch (61) und Margarita Broich (63) seit 2014 für den Frankfurter „Tatort“ vor der Kamera. Nach fast zehn Jahren ist es nun aber so weit: Die beiden haben ihre letzte Folge abgedreht. Koch und Broich verlassen die ARD-Produktion gemeinsam.

Nachdem erst vor Kurzem bekannt wurde, dass ein Fanliebling den „Tatort“ nach sechs Jahren verlassen wird, steht jetzt ein weiterer Abschied an – und das gleich von einem Duo. „Es war klar, dass wir uns nur gemeinsam vom ‚Tatort‘ verabschieden werden“, betont Margarita Broich in der Pressemitteilung des Hessischen Rundfunks.

Für sie ist es offenbar der richtige Zeitpunkt. „Jetzt ist es an der Zeit, Frankfurt auf Wiedersehen zu sagen, denn wir wollen noch mal aufbrechen, andere Projekte, mehr Theater und für mich auch mehr Fotografie und etwas mehr Zeit für die Enkelkindern“, erklärt die Schauspielerin. Wolfram Koch äußert sich ebenfalls wehmütig zu seinem „Tatort“-Aus: „Eine sehr schöne, jahrelange Reise geht zu Ende, mit den wunderbaren Mitarbeitern des hr-Teams, mit der mutigen Redaktion, die sehr ungewöhnliche Filmprojekte immer wieder durchgesetzt hat, und mit Margarita Broich, mit der es immer großen Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten und Zeit zu verbringen.“

Das Phänomen „Tatort“

Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat.