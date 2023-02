Notarzteinsatz nach Dschungelcamp-Affäre: Iris Klein wohl mit Heli ins Krankenhaus

Während Schwiegersohn Lucas Cordalis im Dschungelcamp um den Sieg rang, entbrannte zwischen Iris und Peter Klein ein heftiges Ehedrama. Inzwischen ist sogar von Scheidung die Rede.

Worms – Der Ehekrach zwischen Iris Klein (55) und ihrem Peter (63) nimmt weiter Fahrt auf: Während sich der 63-Jährige gemeinsam mit Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) auf der Rückreise vom Dschungelcamp befindet, holt seine Ehefrau zum erneuten Gegenschlag aus – und behauptet prompt: Die angebliche Affäre mit Yvonne Woelke (41), der Reisebegleitung von Dschungelkönigin Djamila Rowe (55), habe sich bereits 2022 angebahnt. Inzwischen droht die 55-Jährige mit Scheidung. Einen Tag später sorgt ihr Gesundheitszustand aber für große Beunruhigung.

Update vom 2. Februar, 16.00 Uhr: Die Sorge um Iris Klein wächst: Wie bild.de berichtet, musste die 55-Jährige am Mittwochnachmittag (1. Februar) im Haus ihrer Tochter Jenny Frankhauser (30) medizinisch behandelt werden. Die 30-Jährige hatte zuvor bei Instagram bestätigt, dass es ihrer Mutter „gar nicht gut“ gehe. Per Rettungswagen ging es für die 55-Jährige dann dem bericht nach ins Krankenhaus – in Begleitung eines Rettungshubschraubers, der über den Sanitätern kreiste. In der Klinik werde sie wegen eines „internistischen Notfalls“ versorgt, hieß es.

Update vom 1. Februar, 16.00 Uhr: Nachdem Iris Klein bereits am Dienstagabend (31. Januar; siehe Erstmeldung) schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann Peter erhoben hat, folgt nur einen Tag später der nächste Paukenschlag: Die Dschungelcamp-Teilnehmer und ihre Reisebegleiter sind inzwischen in Deutschland eingetrudelt. Am Frankfurter Flughafen kam es dann zu verhängnisvollen Szenen: In der Ankunftshalle soll zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke eine nach wie vor sehr vertraute Stimmung geherrscht haben, wie bild.de berichtet. Mehrere Fotos zeigen, wie die beiden Seite an Seite durch die Ankunftshalle schlendern.

Das hat auch Iris Klein mitbekommen und legt im „Klein-Krieg“ deswegen nach: „Mein Entschluss steht fest, ich werde mich scheiden lassen, da ich nicht mehr mit einem verlogenen Mann zusammenleben möchte“, verkündete die 55-Jährige am Mittwoch (1. Februar) in ihrer Instagram-Story. Sie wolle „ihn nie mehr sehen“ und brauche „auch keine Aussprache mehr über Details“. Die Flughafen-Fotos mit Yvonne scheinen die Wahlmallorquinerin in ihrer Entscheidung bestärkt zu haben: „Er hat es noch nicht mal auf dem Nachhauseweg geschafft, von seiner Yvonne Abstand zu halten. Nun werde ich mein Leben lang Abstand von ihm halten. Mein Vertrauen ist endgültig weg.“

Die Flughafen-Fotos von Peter Klein und Yvonne Woelke könnten den 63-Jährigen nun seine Ehe kosten: Weil sich die beiden Dschungelcamp-Begleiter bei ihrer Ankunft in Deutschland nach wie vor vertraut gaben, kündigte Iris Klein an, sich scheiden lassen zu wollen (Fotomontage) © Star-Media/Imago

Dschungelcamp-Ehekrach geht in die nächste Runde – Peter hofft auf Versöhnung mit Iris Klein

Erstmeldung vom 31. Januar, 22.00 Uhr: Langsam ist es gar nicht mehr so einfach, den Überblick in Sachen „Klein-Krieg“ zu behalten – zumal sich Wahrheit und Lüge nur schwer voneinander trennen lassen! Iris Klein ist sich seit vergangener Woche dennoch sicher: Ihr Ehemann Peter hat sie in Australien im Hotel Versace mit Yvonne Woelke betrogen. Einen greifbaren Beweis dafür gibt es allerdings nicht, denn seit Tagen steht Aussage gegen Aussage. Die Fremdgeh-Vorwürfe überschatten indes auch Yvonne Woelkes Ehe.

Bei Iris und Peter Klein hängt der Haussegen seit vergangener Woche mächtig schief. Nachdem die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihrem Ehemann vorwarf, sie mit einer Dschungelcamp-Begleitung betrogen zu haben, legte die 55-Jährige nun mit neuen Vorwürfen nach (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Peter Klein/Iris Klein

Schwiegersohn Lucas Cordalis drückt aktuell die Daumen und sprach Peter Klein vor der Abreise noch Mut zu („Wir hoffen, dass du zu Hause Glück hast!“), wie dieser auf Instagram festhielt. Doch während der 63-Jährige auf ein klärendes Gespräch in der gemeinsamen Wahlheimat Mallorca hofft, hat Iris Klein bereits ihre Sache gepackt und ist zeitweise bei Tochter Jenny Frankhauser in Deutschland untergekommen. Von dort aus erhebt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nun neue Vorwürfe.

Die Platzierungen der Dschungelcamp-Kandidaten 2023: 1. Djamila Rowe (55) 2. Gigi Birofio (23) 3. Lucas Cordalis (55) 4. Jolina Mennen (30) 5. Cosimo Citiolo (41) 6. Papis Loveday (46) 7. Claudia Effenberg (57) 8. Cecilia Asoro (26) 9. Jana URKRAFT Pallaske (43) 10. Tessa Bergmeier (33) 11. Markus Mörl (63) 12. Verena Kerth (41)

Iris Klein erhebt schwere Vorwürfe gegen Peter – begann das Drama schon beim Dschungelcamp 2022?

Gegenüber bild.de behauptet Iris Klein nun, die (nach wie vor unbestätigte!) Affäre ihres Ehemanns habe ihren Lauf bereits vor einem Jahr genommen. Auf der Reise nach Südafrika, wo das Dschungelcamp 2022 gedreht wurde, sollen sich Peter Klein und Yvonne Woelke damals kennengelernt haben – ebenfalls als Reisebegleitung. Ein Foto zeigt die beiden gemeinsam mit Lucas Cordalis, der später wegen einer COVID-19-Infektion nicht teilnehmen konnte, und Janina Youssefian (40), der Yvonne damals zur Seite stand. Peter und die 41-Jährigen sollen damals bereits Nummern ausgetauscht haben, ist sich Iris Klein sicher.

„Ich bin enttäuscht von meinem Mann, dass er mich jeden Tag aufs Neue belogen hat und immer und immer wieder mit dieser Frau zusammen war“, so die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin. Ihr Liebster habe sich indes schon eine ganze Weile merkwürdig benommen, behauptet die 55-Jährige: „Peter schrieb seit einem Jahr immer heimlich auf der Toilette. Ich wusste nie, mit wem! Er zuckte immer zusammen und legte das Handy schnell weg, wenn ich in den Raum kam.“

Eine Versöhnung steht derzeit auf der Kippe, denn Iris Klein hat ihr „Vertrauen verloren", immerhin habe sie ihren Peter „viel zu oft beim Lügen erwischt". Der 63-Jährige wolle dennoch eine Aussprache – und kann dann hoffentlich Licht ins Dunkel bringen. Für Aufsehen sorgten allerdings auch die Kandidaten der RTL-Show bis zuletzt: Beim großen Dschungelcamp-Wiedersehen stürmte Cosimo (41) beleidigt aus der Sendung.