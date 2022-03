Nach 7 Jahren Pause: TV total bringt Wok-WM zurück ins TV

Stefan Raab und Sophia Thomalla bei der Wok Wm 2015 © Imago

„TV total Wok-WM“ kehrt zurück: In der TV-Show wird diesen Winter wieder gerodelt. Der Zeitpunkt der Ausstrahlung der Sendung wurde noch nicht bekanntgegeben.

Köln – Das sportliche ProSieben-Format „TV Total Wok-WM“ feiert ein Comeback! Der Wettbewerb, bei dem die Kandidaten in einem gepimpten asiatischen Wok eine Rennrodel- und Bobbahn entlangfuhren, kommt in diesem Winter zurück. Die Idee des Formats stammte von dem Fernsehmoderator Stefan Raab (55) und die Fans der „Wok-WM“ konnten die Sendung von 2003 bis 2015 gespannt mitverfolgen.



Nach sieben Jahren der Pause wird das beliebte Wok-Rennen in diesem Winter nun erneut über die Bildschirme flimmern! Der ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann (41) verkündete in einer Pressemitteilung: „Die ‚TV total Wok-WM‘ ist die Mutter aller ‚TV total‘-Events. Im Winter 2022/2023 kommt zusammen, was zusammengehört: Wok und Eisbahn, Genie und Wahnsinn, Tradition und olympischer Geist, Sport und Ehrgeiz, die ‚TV total Wok-WM‘ und ProSieben.“ Die Zuschauer können sich also bereits gespannt auf die neuen Folgen des TV-Sportereignisses freuen.

“TV Total Wok-WM” feiert Comeback!

Der genaue Zeitpunkt für den Start des Comebacks der TV-Show ist bisher jedoch noch nicht bekannt. Als Moderator der „TV Total Wok-WM“ soll der „TV total“-Gastgeber Sebastian Pufpaff (45) fungieren. Und auch der ehemalige „TV total“-Moderator Stefan Raab scheint sich bereits riesig auf die Rückkehr der sportlichen „Wok-WM“ im Fernsehen zu freuen. Der Entertainer verriet in einem Statement voller Vorfreude: „Es wird Zeit, dass ProSieben wieder große Sportereignisse zeigt. Der Superbowl war nur das Warm-up.“