Nach Sommerpause: Das sind die Gäste von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 30. September

Andy Borg und sein Musikformat „Schlager-Spaß“ kehren nach der Sommerpause zurück. Auch am 30. September dürfen sich die Fans auf hochkarätige Gäste freuen.

Offenburg – Andy Borg (62) kehrt aus der Sommerpause zurück. Die ARD-Sendung „Schlager-Spaß“ flimmert am 30. September endlich wieder über die TV-Bildschirme. In der gemütlichen Weinstube in Offenburg wird der Entertainer und Schlagersänger hochkarätige Gäste empfangen und die Zuschauer mit Musik und Interviews unterhalten.

Nach August ohne Musik: „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ist mit neuen Gästen zurück

Im August 2023 gab es ausnahmsweise keine Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ und auch der September war bis jetzt eine Durststrecke für Schlager-Fans. Passend zum Ende des Monats kehrt der Entertainer mit seiner Show aber wieder ins TV zurück und hat gleich eine ganze Reihe an Star-Gästen im Gepäck. Die nächste Folge vom „Schlager-Spaß“ wird am Samstag, dem 30. September 2023, um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden, wie Schlager.de berichtet. Die Show läuft auf den Sendern SWR, SR und MDR.

Die davor letzte Sendung war am 29. Juli ausgestrahlt worden. Dabei waren unter anderem Semino Rossi (61), Fantasy, Ramon Roselly (29), Stefan Mross (47), Truck Stop, Rosanna Rocci (54), Mungo Jerry (75), Luna Klee (17), Chris Andrews (80), Sigrid & Marina, Die jungen Zillertaler, Stadtkapelle Offenburg, Jauchzaaa zu Gast gewesen.

Spezialausgaben zu jeder Jahreszeit sorgen für große Fernsehmomente Während die erste Folge von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ 2018 kurz vor Weihnachten über die TV-Bildschirme flimmerte, werden mittlerweile auch die übrigen saisonalen Besonderheiten abgedeckt. Neben der monatlichen Primetime-Ausgaben durften sich die Fans und Schlager-Liebhaber in der Vergangenheit auch über Sonderausgaben zum Frühlingsbeginn, zur SWR-Spendenaktion „Herzenssache“ und einem Open-Air-Special im Sommer freuen.

Diese Gäste sind im September bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ dabei

Zu Andy Borgs Gästen in der Weinstube gehören dieses Mal unter anderem der niederländische Popsänger Eloy de Jong (50), der als Mitglied der Band Caught in the Act bekannt wurde, und die deutsche Schlager- und Pop-Sängerin Ute Freudenberg (67). Ebenfalls zu Gast ist die österreichische Schlager-Newcomerin Melanie Payer (33) und die Oberkrainer-Party-Band aus Tirol „Die Hattinger Buam“.

Nach der Sommerpause begrüßt Andy Borg endlich wieder Gäste bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Eloy de Jong ist einer davon. © Imago/ Elbner, Future Image

Weitere Musikgruppen sind die italienische Gruppe Coro della S.A.T. sowie das deutsche Schlagerduo Vincent & Fernando und die Band Fräulein J. & die Tournedos. Zuletzt übernahm Andy Borg kurzerhand die Location von „Immer wieder sonntags“. Herrscht zwischen ihm und Schlager-Moderator Stefan Mross deswegen Konkurrenzkampf?Verwendete Quellen: Schlager.de