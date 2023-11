Nach Thomas Anders und Kim Fisher: Jetzt auch „Let‘s Dance“-Star bei „Rote Rosen“

„Lets Dance“-Star Oana Nechiti hat einen Gastauftritt bei „Rote Rosen“. In den letzten Jahren waren schon einige Promis in der ARD-Telenovela zu sehen.

Lüneburg – Oana Nechiti (35) wird in der deutschen Telenovela „Rote Rosen“ auftreten. Schon vor einiger Zeit wurde bekannt gegeben, dass der ehemalige „Lets Dance“-Star eine Rolle in der ARD-Sendung bekommen hat. Damit folgt sie Schlagerstar Thomas Anders (60) und Moderatorin Kim Fisher (54), die in den letzten Jahren ebenfalls Gastauftritte in der Kult-Show hatten.

TV-Bekanntheit erhält die Rolle als Tanzcoach

„Am Set schwebte Oana Nechiti auch abseits der offiziellen Dreharbeiten mit dem ein oder anderen Darsteller über‘s Parkett“, heißt es in einer Pressemitteilung von ARD. Auf den Bildern dazu ist die Profitänzerin zusammen mit Schauspieler Hakim-Michael Meziani (56) am Set zu sehen. Nechiti wird zwischen dem 24. und 29. November 2023 auf den TV-Bildschirmen zu beobachten sein. Dort übernimmt sie passenderweise die Rolle eines Tanzcoachs.

Überraschend ist der prominente Besuch nicht. Schließlich gab es schon diverse Male Gastauftritte mit bekannten Gesichtern bei „Rote Rosen“: Sängerin und Moderatorin Kim Fisher spielte im letzten Jahr fünf Folgen lang eine Boulevard-Journalistin in der Sendung. Zuvor durfte Schlagersänger Thomas Anders in einer Folge auftreten. Er erhielt jedoch keine gesonderte Rolle, sondern spielte sich selbst.

Kein Ende in Sicht: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

Gast-Rolle bei „Rote Rosen“: Feiert Oana Nechiti ihr TV-Comeback?

Oana Nechiti war bis 2018 bei der RTL-Show „Let‘s Dance“ dabei. Ihre Tanzpartner waren unter anderem Jürgen Milski (59), Ralf Bauer (57) und Eric Stehfest (34). In den Jahren 2019 und 2020 unterstützte sie DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (69) in der Jury seiner Show. Mittlerweile lebt die 35-Jährige aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Lediglich in ihrem Podcast „Tanz oder gar nicht - Let‘s talk“ ist sie regelmäßig nach jeder „Let‘s Dance“-Folge zu hören. Wird der Gastauftritt bei „Rote Rosen“ der Anfang ihres TV-Comebacks sein?

Noch diesen Monat wird „Let‘s Dance“-Star Oana Nechiti bei „Rote Rosen“ zu sehen sein. © IMAGO/Spöttel Picture; ARD/Thorsten Jander (Fotomontage)

Auch sonst ist in der Welt von „Rote Rosen“ derzeit einiges los. Wegen eines falschen Polizisten verlor Serien-Liebling Brigitte Antonius mehrere Tausende Euros. Verwendete Quellen: ARD