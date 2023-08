Nach Umfrage-Debakel in der „Tagesschau“: WDR klärt Täuschung mit Produktionsassistentin auf

Von: Lukas Einkammerer

Bei einer Umfrage sprach die „Tagesschau“ mit einer jungen Frau, die sich als WDR-Mitarbeiterin entpuppte. Nun erklärt der Sender die Hintergründe des Vorfalls.

Update vom 3. August 2023 um 08:00 Uhr: Dass bei der Umfrage zum Thema Penny-Preiserhöhungen eine eigene Mitarbeiterin zu Wort kam, dürfte den WDR derzeit in keinem besonders guten Licht dastehen lassen. Gegenüber IPPEN.MEDIA erklärte der Sender nun: „Kolleginnen oder Kollegen zu interviewen, ohne die Zugehörigkeit transparent zu machen, verstößt gegen unsere journalistischen Standards. Wir bedauern diesen Fehler, er war ein Versehen.“

Was für viele Zuschauer wie ein bewusstes Täuschungsmanöver gewirkt haben dürfte, scheint jedoch ganz andere Hintergründe gehabt zu haben. Denn Hanna Mertens soll nach ihrem WDR-Frühdienst lediglich einkaufen gewesen sein, wo sie Teil der Penny-Umfrage wurde. Der Reporter soll die junge Frau nicht gekannt und ihre Erklärung, dass sie gerade vom WDR Radio komme, missverstanden haben. „Wir gehen transparent mit Fehlern um“, erklärte der WDR und betonte, dass bei dem betroffenen Beitrag bereits ein Hinweis vermerkt worden sei.

In der „Tagesschau“ am 31. Juli wurde Hanna Mertens befragt – die sich im Nachhinein als Moderatorin des Senders erwies. © Screenshot/ARD/Tagesschau/Folge vom 31. Juli 2023 (Fotomontage)

„Im Regelfall nehmen WDR Kolleginnen und Kollegen nicht an Straßenumfragen für die eigene Berichterstattung teil“, heißt es abschließend, „Werden sie gefragt, machen sie ihre Zugehörigkeit zum Sender deutlich und lehnen ab. Sollte jemand dennoch seine private Meinung zu einem Thema äußern wollen, wird die WDR-Zugehörigkeit im Beitrag maximal transparent gemacht.“

Erstmeldung vom 2. August 2023: Berlin – An die „Tagesschau“-Ausgabe in der ARD am Abend des 31. Juli werden sich Zuschauer sicher noch lange erinnern, aber nicht etwa wegen der diskutierten Themen, sondern wegen der Identität einer für die Berichterstattung befragten Dame. Denn die vermeintliche Fremde entpuppte sich nach Ausstrahlung als eine Mitarbeiterin des WDR.

Umfrage mit WDR-Moderatorin: „Tagesschau“ schummelt bei Beitrag zu Penny-Preisen

Thema war in der „Tagesschau“ am 31. Juli unter anderem eine Preis-Aktion des Discounters Penny, bei der Preise um schwindelerregende 94 Prozent erhöht wurden. In diesem Rahmen sprach der WDR in einem inzwischen wieder gelöschten Beitrag mit mehreren Personen, darunter auch Hanna Mertens, die die Erhöhungen guthieß und erklärte: „Weil es zum Nachdenken anregt.“

Für Zuschauer dürfte außer der möglicherweise etwas überraschenden Einstellung der jungen Frau nichts faul an dem Beitrag gewesen sein, wie sich nach Sendeschluss aber herausstellte, war Hanna Mertens allerdings nicht einfach nur eine nichtsahnende Supermarktkundin. Denn sie arbeitet beim WDR als Produktionsassistentin bei „Morgenecho“, wie der Twitter-Nutzer „Argo Nerd“ im Anschluss an die Sendung auf der Kurznachrichtenplattform entlarvte.

CDU-Politiker kritisieren „Tagesschau“-Schummel Der Umfrage-Eklat in der „Tagesschau“ schlägt Wellen und stößt bei Politikern auch scharfe Kritik. „Die Fehler des WDR häufen sich in rasanter Geschwindigkeit. Dieser ist leider ein weiterer“, schimpfte CDU-Politikerin Serap Güler gegenüber bild.de und befand: „Wenn die Anstalten hier nicht massiv gegensteuern und klar zwischen Ideologie und Journalismus trennen, sehe ich schwarz für den ÖRR.“ Auch Gülers Partei-Kollegen Johannes Steiniger und Erwin Rüddel sprachen gegenüber dem Nachrichtenportal über den Vorfall. „Wenn‘s der Öko-Ideologie hilft, heiligt der Zweck beim WDR offensichtlich die Mittel. Das spricht Bände über den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland“, erklärte Steiniger und Rüddel verlangt derweil: „Ich erwarte einen weiteren Beitrag, der uns – den beitragszahlenden Zuschauern – die Wahrheit zeigt. Nämlich, dass das hart arbeitende Volk im Supermarkt kein Geld zu verschenken hat.“ (Quelle: bild.de)

„Hätte so nicht gesendet werden dürfen“: WDR reagiert auf „Tagesschau“-Betrug

Über die Beweggründe hinter Hanna Mertens‘ fragwürdigem Auftritt als Umfrageteilnehmerin lässt sich spekulieren, gegenüber bild.de erklärte der WDR, der den Sachverhalt nacharbeiten wolle, indessen: „Die gezeigte O-Ton-Sequenz im von uns produzierten Beitrag hätte so nicht gesendet werden dürfen. Kolleginnen oder Kollegen zu interviewen entspricht nicht den journalistischen Standards.“

Dass ein prestigeträchtiges Format wie die „Tagesschau“, bei der täglich Millionen von Fernsehenden einschalten, zu solchen Methoden greift, ist überraschend und wirft die Frage auf, ob sich ähnliche Vorfälle bereits bei anderen Umfragen in der Vergangenheit ereignet haben. Am Montag schalteten um 22:00 Uhr derweil viele Zuschauer bei ARD und ZDF ab. Verwendete Quellen: bild.de, Twitter