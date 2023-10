„Nachhaltigste von allen“: „Das perfekte Dinner“-Fans auf Instagram begeistert von Kandidatin Debo

Von: Volker Reinert

Mittwochskandidatin Debo lebt komplett nachhaltig. Nicht nur ihre Mitstreiter sind begeistert. Im Internet kommentieren die „Das perfekte Dinner“-Fans den schönen Garten der Hamburgerin.

Hamburg - Am dritten Tag der besonderen „Das perfekte Dinner“-Woche geht es mitten nach Hamburg zu Debo (36). Die leidenschaftliche Hobbygärtnerin hat sich mit ihrem Ehemann Florian (39), den sie liebevoll „Flori“ nennt, den Traum eines großen Gartens erfüllt. Der schöne Garten dient vor allem als Ort ihrer regionalen Küche. In ihrer Freizeit baut sie leidenschaftlich gerne Obst und Gemüse an, welches stets den Weg in ihre Kochtöpfe findet oder auch in Einmachgläser. Die Fangemeinde im Netz ist begeistert von so viel Nachhaltigkeit.

„Das perfekte Dinner“: Kandidatin Debo schrieb auch schon drei Bücher über das Gärtnern

Mitstreiterin Lisa (25) kündigte Debo schon verheißungsvoll mit den Worten: „Sie ist die Nachhaltigste von uns allen!“, an. Da sollte sie allem Anschein auch recht behalten. Um Antworten auf das Nichtwissen zu geben, schrieb Debo bereits drei Bücher rundum das Thema Garten und Nachhaltigkeit.

Dies ist ihr in den Sinn gekommen, als sie anfangs merkte, dass es doch schwierig sei, an gewisse Informationen rundum das Thema nachhaltiges Gärtnern zu kommen. Als Hilfe für jedermann entschloss sie sich zu schreiben. Im Internet betreibt sie zusätzlich auch einen Blog. Ihr Mitstreiter, der Montagskandidat Alex musste an seinem Kochtag seine Vorbereitungen kurzweilig unterbrechen, da es auf seinem Hof zu einer Ferkelgeburt kam.

Fangemeinde von „Das perfekte Dinner“ mit Lobeshymnen über Debo

Nicht nur bei ihren Kochkontrahenten kommt Debo mit ihrem nachhaltigen Lifestyle gut an. Auch im Internet finden sich zahlreiche Kommentare zu Debo, die vor allem ihren Garten loben. So schreibt eine Facebook-Nutzerin: „Der Garten ist echt ein Traum! Das ist für mich definitiv nachhaltig!“, eine andere „Toller Garten ein Mekka für die Insekten! Toll!“ Weitere Kommentare auf Instagram lauten: „So ein toller Garten! Fängt schon einmal gut an!“ und „Ein wunderschöner Garten mit viel frischem Gemüse für das heutige Dinner. Sie ist voll in ihrem Element. Sie war gestern auch mit 9 Punktevergabe die Fairste. Sympathisch. Wird wieder spannend“.

Debo lebt komplett nachhaltig. Mit ihrem großen Garten mitten in der City von Hamburg hat sie sich einen Traum erfüllt. © Screenshots: vox.de/ „Das perfekte Dinner“, Folge vom 18. Oktober 2023

Auch Dienstagskandidat Marvin (28) konnte schon vollends punkten. Verwendete Quellen: vox.de/ „Das perfekte Dinner“, Folge vom 18. Oktober 2023