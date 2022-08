Nachwuchs bei Bauer sucht Frau: Guy und Frau Victoria werden wieder Eltern

Guy und Victoria lernten sich 2013 in der Kultsendung „Bauer sucht Frau“ kennen © RTL

Die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Guy und Victoria erwarten ihr zweites Kind. Genauere Details über das Geschlecht und den Zeitpunkt der Geburt sind nun auch bekannt.

Bei Guy und Victoria aus der deutschen Kult-Sendung „Bauer sucht Frau“ gibt es große Neuigkeiten: Sie bekommen ein Kind. Das Reality-Paar hat sich 2013 in der Show kennen und lieben gelernt. Bereits zwei Jahre später folgte dann die Hochzeit. Das erste Kind ließ auch nicht lange auf sich warten und so haben Guy und Victoria bereits eine mittlerweile 4-jährige Tochter namens Charlotte. Nun kam die schöne Nachricht, dass sie ein zweites Kind bekommen.

Die besonderen Neuigkeiten über die Schwangerschaft haben die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer über RTL verkündet. So erzählten sie voller Emotion von dem erwarteten Kind in einer Videoansage für die Show „Extra Spezial - Ralf, der Bauernreporter“. Erst einmal gab es keine weiteren Details, doch dann wandten sie sich wieder an die Öffentlichkeit.

Charlotte ist große Schwester für ihren kleinen Bruder geworden

In der Zeitung „Luxemburger Wort“ erzählten die Eltern dann von der frohen Botschaft. Ihr zweites Kind ist ein Junge und dieser kam gesund und munter auf die Welt: „Zusammen mit Charlotte freuen wir uns, die Geburt unseres Kleinen verkünden zu dürfen: Marius.“ Außerdem verrieten sie, dass Marius bereits am 31. Juli das Licht der Welt erblickt hat.