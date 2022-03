„Nackt in der Dusche habe ich den Antrag gemacht“: Jimi Blue Ochsenknecht war schon mal verlobt

Das wussten wohl die wenigsten: Jimi Blue Ochsenknecht war schon einmal verlobt © IMAGO / Gartner

Damit hätten seine Fans wohl nicht gerechnet! In der Sendung „Diese Ochsenknechts“ verriet Jimi Blue jetzt, dass er schon einmal verlobt war.

Berlin – Jimi Blue Ochsenknecht (30) hat offenbar so einige interessante Anekdoten in petto. Sein Privatleben war zuletzt immer wieder Thema in der Boulevardpresse: Erst schien die Romanze zwischen ihm und Reality-Star Yeliz Koc (28) perfekt, ein gemeinsames Baby sollte die Liebe krönen. Doch kurz vor der Geburt von Tochter Snow Elanie trennten sich die beiden TV-Berühmtheiten — und ein unschön öffentlich ausgetragener Streit entbrannte.

Doch in der neuen und vorerst letzten Folge der Familien-Dokusoap „Diese Ochsenknechts“ erzählt der ehemalige „Die Wilden Kerle“-Darsteller ein anderes interessantes Detail aus seinem Privatleben. Jimi Blue war nämlich schon einmal verlobt! Das Geheimnis plauderte er beim Ring-Shopping mit seinem Schwager-in-spe Nino Sifkovits aus. Der holte sich nämlich die Hilfe des Ex-Schauspielers, um den perfekten Antrag für seine Freundin Cheyenne Ochsenknecht (21) zu planen.

Jimi Blue Ochsenknecht verrät, dass er schon einmal verlobt war — doch mit wem?

„Ich war ja schließlich auch schon mal verlobt“, erzählt Jimi Blue in der neusten Ausgabe von „Diese Ochsenknechts“. Über den besonderen Moment verrät er außerdem: „In Venedig, nackt in der Dusche, habe ich den Antrag gemacht. Hat im Endeffekt nicht funktioniert.“ Wer die Frau ist, die er ursprünglich heiraten wollte, das verrät der Moderator in der Reality-Show allerdings nicht. Um Yeliz Koc wird es sich in diesem Zusammenhang kaum gehandelt haben.

Bleibt zu hoffen, dass die Verlobung zwischen Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht erfolgreicher verläuft. Gemeinsam ziehen die beiden bereits die kleine Tochter Mavie groß.