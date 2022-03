Bachelorette: Nadine Klein berichtet von toxischer Ex-Beziehung

Nadine Klein berichtet von toxischer Ex-Beziehung © Karl-Josef Hildenbrand/Annette Riedl/dpa

Die ehemalige „Bachelorette“ Nadine Klein war bereits vor ihrer Teilnahme bei der Datingshow auf RTL mit Männern zusammen. Lesen Sie hier über ihre toxische Ex-Beziehung:

Nadine Klein war die „Bachelorette“ des Jahres 2018. Damals buhlten 20 Single-Männer um die Gunst der attraktiven Junggesellin auf RTL. Am Ende entschied sie sich für Personaltrainer Alexander Hindersmann, ihre Beziehung ging jedoch knapp zwei Monate nach Ausstrahlung der Sendung in die Brüche. Auch vor ihrer Teilnahme bei der „Bachelorette“ war Nadine Klein mit Männern zusammen. Auf Instagram sprach sie vor kurzem über ihre toxische Ex-Beziehung.

Auch wenn es bei der „Bachelorette“ auf RTL mit der wahren Liebe nicht klappen sollte, hat Nadine Klein doch noch den Mann fürs Leben gefunden: Seit Mai 2019 ist sie mit ihrem Freund Tim Nicolas zusammen. Am 3. September 2021 gab sich das Paar das Ja-Wort. Die kirchliche Trauung soll noch in diesem Jahr stattfinden. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA