Dreiste Aktion im GNTM-Finale: Tracy schummelt sich mit Live-Frage an Heidi Klum in nächste Staffel

Von: Volker Reinert

Das gab es in der 18-jährigen GNTM-Geschichte noch nie – und selbst Model Heidi Klum (50) war über die Live-Frage im „Germany‘s next Topmodel“-Finale von Ex-Kandidatin Tracy Baumgarten (25) überrascht.

Köln – Am Donnerstag (15. Juni 2023) war es nun so weit. Der Tag, auf den die Nachwuchs-Models bei GNTM so lange gewartet haben – das Live-Finale. 18 Wochen lang kämpften sie um den Sieg, 100.000 Euro und das Cover auf der deutschen „Harper‘s Bazaar“. Doch neben den fünf Finalistinnen Nicole (Platz 5), Selma (Platz 4), Olivia (Platz 3), Somajia (Platz 2) und Gewinnerin Vivien sorgte die freiwillig ausgeschiedene Kandidatin Tracy für den wohl spektakulärsten Auftritt in der Heidi Klum-Show.

GNTM: Heidi Klum sprachlos im Live-Finale

Als Co-Moderatorin und Ex-Kandidatin Katherine Markov (20) – die spontan einen Tag vor der Show für Cassy Cassau (23) einsprang – ehemalige Kandidatinnen im Publikum über ihre Topmodel-Erfahrungen befragte, erklärte die Essenerin Tracy, dass sie es sehr bereue, die Show freiwillig verlassen zu haben.

Dann sagte sie live: „An dieser Stelle würde ich gerne etwas vermerken. Nach meinem Ausstieg habe ich GNTM weiterverfolgt und mir ist bewusst geworden, dass ich mir viel zu viele Gedanken über meine Darstellung und den Umgang mit den Kameras gemacht habe, ich habe mir viel zu viel Stress gemacht.“ So sei Tracy klar geworden, dass sie eine große Chance verpasst habe: „Meine Leistungen haben ja für sich gesprochen“, erklärte sie selbstbewusst.

Favoritin Tracy wurde der Druck bei GNTM zu groß

Kurzer Rückblick: Tracy galt nicht nur bei Heidi Klum, sondern auch bei den GNTM-Fans auf Social Media von Anfang an zu den Top-Favoritinnen der Staffel. Trotz der durchweg positiven Kritik wurde die 25-Jährige nicht richtig warm mit der Show und entschied sich früh für den freiwilligen Exit.

Heidi Klum lässt die freiwillig ausgeschiedene GNTM-Kandidatin Tracy 2024 zurückkommen. © Screenshot/ProSieben/Germany‘s Next Topmodel

Nun der Rückzieher. Tracy richtige sich mit einem Appell an Topmodel Klum: „Heidi, an dieser Stelle möchte ich dich fragen, ob du mich nächstes Jahr dabei haben möchtest“. Die Mutter von Model Leni Klum (19) wirkte überrascht, willigte nach kurzem Überlegen aber ein – obwohl es so eine Situation in der GNTM-Geschichte noch nie gegeben habe: „Ich hätte dich gerne dabei“.

Auf Instagram freuen sich die GNTM-Fans über Tracys Comeback 2024

Auf Tracys letztem Instagram-Post vom 12. Juni 2023 häufen sich die Kommentare ihrer 26.500 Follower (Stand: 16. Juni 2023). So schreiben die Fans: „Echt mega cool, dass du bei der nächsten Staffel wieder mitmachst, aber geh' nicht wieder freiwillig", „Ich bin so happy, dass du nächste Staffel wieder dabei bist. Ich habe dich im Finale gesehen. Für mich bist du schon die Siegerin" und „Wow, du warst meine Favoritin von Anfang an. Mutig von dir live zu fragen, geil feier dich". Bleib abzuwarten, ob Tracy ihre zweite Chance 2024 nutzen wird.