Nächster Ausstieg: Göttinger „Tatort“-Duo zerbricht

Zum dritten Mal diese Woche verlässt ein Schauspieler die ARD-Reihe „Tatort“. Maria Furtwängler ist als Kommissarin Charlotte Lindholm damit künftig wieder allein unterwegs.

Berlin – Sie waren vier Jahre lang ein Dreamteam: „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, 57) und ihre Göttinger Co-Ermittlerin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba, 47). Für den NDR-Tatort in Niedersachsen standen die beiden Schauspielerinnen in sechs Einsätzen gemeinsam vor der Kamera. Nun verlässt Florence Kasumba die Produktion.

Florence Kasumba ist noch zweimal beim „Tatort“ zu sehen

„Meine Rolle als Anaïs Schmitz war für mich eine interessante Herausforderung und ich mochte es sehr, die Figur zu entwickeln und zu spielen“, zitiert der NDR die 47-Jährige. „Jetzt blicke ich auf neue, spannende Projekte und danke dem Team Göttingen für die Zeit beim ‚Tatort‘ in den letzten Jahren.“

Doch das TV-Publikum muss noch nicht endgültig Abschied von Ermittlerin Anaïs Schmitz nehmen: Für eine Episode wird sie noch an der Seite von Bundespolizei-Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 56) stehen. Doch hier ist Geduld gefragt: Erst 2025 ist das Duo im Ersten in „Die kälteste Maschine“ zu sehen.

TATORT: GEISTERFAHRT, am Sonntag (11.02.24) um 20:15 Uhr im ERSTEN. Die Kommissarinnen Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) nehmen die Ermittlungen auf. © NDR/Christine Schröder

Für ihre Kollegin Maria Furtwängler geht es allein weiter. In ihrer Rolle als Charlotte Lindholm kam sie im Rahmen einer Strafversetzung nach Göttingen, nun kehrt sie wieder auf ihren Posten beim LKA in Hannover zurück. „Der Abschied von Göttingen ist nicht einfach, die Zusammenarbeit mit Florence Kasumba und dem Team hat mir sehr viel bedeutet“, sagt sie dem NDR. Der letzte gemeinsame Fall „Geisterfahrt“ von Lindholm und Schmitz wird am 11. Februar 2024 gesendet.

Drei „Tatort“-Abschiede in einer Woche

Erst am Dienstag gab der Sender das Ende des Frankfurter Teams mit Wolfram Koch (61) und Margarita Broich (63) bekannt. Knapp zehn Jahre lang standen die Schauspieler als „Tatort“-Ermittler gemeinsam vor der Kamera. Anfang des Jahres teilte der NDR zudem mit, dass Axel Milberg (67) nach 20 Jahren als Kultermittler Klaus Borowski im Kieler „Tatort“ aufhöre.

Verwendete Quellen: NDR