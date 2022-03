Nächster Corona-Fall bei „Let‘s Dance“: Kathrin Menzinger fällt aus

Teilen

Weiteres Corona-Chaos bei „Let‘s Dance“: Jetzt fällt auch Kathrin Menzinger aus © RTL/Stefan Gregorowius

Das Corona-Chaos bei „Let’s Dance“ geht weiter: Auch Profitänzerin Kathrin Menzinger wurde positiv auf das Virus getestet und fällt für die nächste Show aus. Ihr Ersatz steht bereits fest.

Und schon wieder hat Corona bei „Let’s Dance“ zugeschlagen: Dieses Mal hat es Kathrin Menzinger (33) erwischt. Wie RTL am Mittwoch (16. März) mitteilte, wurde die Profitänzerin positiv auf das Coronavirus getestet. Für ihren Tanzpartner René Casselly (25) ein großer Schock: „Nicht meine Kathrin“, kommentierte er die traurigen News auf Instagram und weiter: „Ich dachte immer, Corona hätte Angst vor dir!“

Kathrin Menzinger verpasst nächste „Let‘s Dance“-Folge

Glücklicherweise kann der Zirkus-Artist trotzdem in der nächsten Show antreten. Als Ersatz springt nämlich Regina Luca (33) ein. Diese kennt man bereits aus vergangenen „Let’s Dance“-Staffeln, so tanzte sie etwa 2015 mit GZSZ-Star Thomas Drechsel (35) und 2019 mit Schlagersängerin Kerstin Ott (40). René kündigte an, bei seinem nächsten Auftritt auch für Kathrin zu kämpfen: „Ich hoffe, ich mache dich mit diesem Tanz stolz.“

Kathrin Menzinger selbst meldete sich ebenfalls auf Instagram zu Wort. „Ich habe wirklich alles dafür getan, damit genau das nicht passiert“, zeigte sie sich geknickt. Noch dazu sei der Tanz, den sie mit René geprobt habe, eine ihrer Lieblingschoreografien. Gleichzeitig ist die Österreicherin „unendlich dankbar“ dafür, dass ihre Kollegin einspringen konnte: „René hat richtig guten Ersatz bekommen, und zwar in Form der wunderbaren Regina. Ich danke dir von ganzem Herzen, du bist unsere Rettung!“

Corona-Chaos lässt „Let’s Dance” nicht los

Dieses Jahr scheint bei „Let’s Dance“ jedenfalls echt der Wurm drin zu sein. Gleich zu Beginn fiel Jury-Urgestein Joachim Llambi (57) aus, dann steckte sich auch noch Hardy Krüger jr. (53) mit Corona an. Der Schauspieler musste die Show wegen seiner Erkrankung sogar ganz verlassen. Die beiden Profitänzer Andrzej Cibis (34) und Malika Dzumaev (31) wurden ebenfalls positiv getestet.

Lesen Sie auch „Let‘s Dance“-Partner von Michelle: Christian Polanc wehrt sich gegen Jury-Urteil – „Nicht gerechtfertigt“ Auf Instagram spricht Christian Polanc Klartext über das harte Jury-Urteil für seine Tanzpartnerin Michelle. Der „Let‘s Dance“-Profi scheint aufgebracht. „Let‘s Dance“-Partner von Michelle: Christian Polanc wehrt sich gegen Jury-Urteil – „Nicht gerechtfertigt“ Lena Meyer-Landrut funkelt für ihre Fans Schwarz-Weiß und ein bisschen Glitzer Lena Meyer-Landrut funkelt für ihre Fans

Damit jedoch noch nicht genug: Kurz vor der vergangenen dritten Live-Show erwischte es prompt drei weitere „Let’s Dance“-Stars: Timur Ülker (32), Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) und Caroline Bosbach (32). Aus diesem Grund tanzten in der letzten Show nur neun statt zwölf Paare. Am Freitag kehren die drei Promis zur Show zurück.