Nach Mega-Quoten: Nächster „Wetten, dass.. ?“-Termin mit Thomas Gottschalk steht fest

2023 geht „Wetten, dass..?“ in die nächste Runde © IMAGO / Eventpress

„Wetten, dass.. ?“ mit Thomas Gottschalk hat auch nach vier Jahrzehnten nicht an Popularität eingebüßt. Deshalb soll auch 2023 eine neue Ausgabe der Sendung im ZDF ausgestrahlt werden.

Mainz/Offenburg – Egal ob jung oder alt, TV-Junkie oder Fernsehmuffel — jeder kennt die kultige Spielshow „Wetten, dass.. ?“ mit Star-Moderator Thomas Gottschalk (72). Nachdem sich Gottschalk 2010 aufgrund des tragischen Unfalls des Teilnehmers Samuel Koch (35) dazu entschlossen hatte, nicht weiter als Gastgeber der Sendung zu fungieren, wurde „Wetten, dass.. ?“ nach einigen eher erfolglosen Anläufen mit Markus Lanz (53) vorerst abgesetzt. Im Herbst 2021 strahlte das ZDF anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Formats eine neue Ausgabe aus, die zum absoluten Quotenerfolg wurde. Auch in diesem Jahr lud Gottschalk erneut zu einer neuen Folge „Wetten, dass.. ?“ ein und wieder konnte die Show erstaunliche Einschaltquoten einfahren. Deshalb soll die jährliche Ausgabe jetzt fest im Programm des ZDF integriert werden.

Wie unter anderem die bild.de erfahren haben will, soll am 25. November 2023 abermals eine Folge „Wetten, dass.. ?“ über die deutschen Fernsehbildschirme flimmern. Auch wenn selbstverständlich noch nicht viele Details über die Sondersendung bekannt sind, steht eines ganz klar fest: Ohne Thomas Gottschalk als Moderator läuft bei „Wetten, dass.. ?“ nichts! Der TV-Star ist einfach fest mit dem ursprünglich von Frank Elstner (80) entworfenen Format verbunden. Gottschalks Kollegin Michelle Hunziker (45) wird sehr wahrscheinlich auch 2023 wieder unterstützend durch die Sendung führen.

Thomas Gottschalk ist weiterhin überzeugt vom ZDF-Format „Wetten, dass.. ?“

Auch wenn „Wetten, dass.. ?“ über die Jahre immer wieder mit Kritik konfrontiert wurde — eingeladene Hollywoodstars wie beispielsweise Tom Hanks (66) fanden das Format eher skurril — sprechen die extrem hohen Einschaltquoten der letzten Ausgaben für sich. Thomas Gottschalk ist deshalb überzeugt davon, dass „Wetten, dass.. ?“ einfach zeitlos ist. Im Gespräch mit bild.de erklärte er: „Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der ‚jungen Zielgruppe‘, weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht.“ Die nächste „Wetten, dass.. ?“-Ausgabe am 25. November 2023 soll den Berichten zufolge in Offenburg stattfinden. Wie immer wird die Spielshow live im ZDF übertragen werden.