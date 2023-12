Nazan Eckes spricht über ihr Ende bei RTL: „Konnte das Fernsehgesicht nicht mehr sehen“

Von: Elena Rothammer

2022 beendete Nazan Eckes ihre exklusive Zusammenarbeit mit RTL. In der „NDR Talk Show“ erklärt die Moderatorin, wie es zu dieser Entscheidung kam.

Hamburg – Jahrelang war Nazan Eckes (47) in verschiedenen RTL-Sendungen zu sehen. So moderierte die gebürtige Kölnerin Formate wie „Explosiv“ oder auch „Punkt 12“. 2022 verkündete der TV-Star allerdings, den Kölner Sender hinter sich zu lassen. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) spricht Nazan Eckes in der „NDR Talk Show“ nun offen über diesen Schritt.

Nazan Eckes spricht offen über ihre Karriere-Ende bei RTL

Nazan Eckes, die einen Neuanfang auf Mallorca plant, betont zunächst, kein schlechtes Haar an dem Sender lassen zu wollen. „Ich möchte unbedingt sagen, dass ich RTL wirklich sehr viel zu verdanken habe, tolle Chancen hatte, alles Mögliche gemacht habe.“ Trotzdem habe sie irgendwann einen Schlussstrich ziehen müssen.

„Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich habe wirklich schon alles gemacht, ich komme nicht mehr weiter. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich nicht mehr so ein Feuer in mir spüre und das Gefühl habe, ich mache nur noch das Gleiche... Ich konnte dieses Fernsehgesicht Nazan Eckes nicht mehr sehen. Ich dachte: Wer ist das, was redet die da? Was will die von mir?“, erklärt Nazan Eckes ihr RTL-Aus. Außerdem habe es auch privat einige Einschnitte gegeben. Unter anderem hat sie sich von ihrem Mann Julian Khol (44) getrennt.

„Dann habe ich mich von meiner Fernsehkarriere verabschiedet. Ich wollte einfach gucken, was es noch so gibt in der Welt, neue Dinge ausprobieren“, erzählt die TV-Moderatorin. Dennoch sei die Entscheidung „nicht von heute auf morgen“ gefallen.

Neuer Lebensabschnitt: Nazan Eckes bekam Unterstützung von ihren Liebsten

Ihr Umfeld habe auf diesen Schritt zunächst skeptisch reagiert. Am Ende habe es an Unterstützung aber nicht gemangelt. „Alle, die mir sehr nahegestanden haben, haben irgendwann gesagt: ‚Weißt du was, wir haben es verstanden, du musst es machen, du musst jetzt diesen Schritt gehen‘“, berichtet Nazan Eckes.

2022 beendete Nazan Eckes ihre exklusive Zusammenarbeit mit RTL. In der „NDR Talk Show“ erklärt die Moderatorin, wie es zu dieser Entscheidung kam. © Screenshot / „NDR Talk Show“ & IMAGO / eventfoto54

Neben Nazan Eckes ist auch Matthias Schweighöfers Mutter zu Gast bei der „NDR Talk Show“. Sie reagiert bei Barbara Schöneberger unter anderem auf den Gottschalk-Patzer bei der letzten „Wetten, dass..?“-Sendung. Verwendete Quellen: NDR / „NDR Talk Show“