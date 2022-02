Schlager-Star Roland Kaiser bringt Talkshow-Gast zum Weinen

Tränenausbruch im TV

+ © Frederic Kern via www.imago-images.de Roland Kaiser trieb einem Promi-Gast der NDR-Talkshow Tränen in die Augen. © Frederic Kern via www.imago-images.de

In der NDR-Talkshow wurde es hochemotional: Die Worte von Schlager-Star Roland Kaiser führten dazu, dass ein Gast in Tränen ausbrach.

Hamburg - Wie fast jede Woche begrüßte das Moderations-Duo Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt auch am Freitag, 4. Februar zahlreiche prominente Gäste in der NDR-Talkshow in Hamburg. Einer sorgte dabei allerdings für einen emotionalen Moment, obwohl er gar nicht anwesend war: Es handelte sich um den Schlager-Star Roland Kaiser. Denn als dieser einem der Gäste etwas mitteilen ließ, kam es plötzlich zum Tränenausbruch.

NDR-Talkshow: Schlager-Star Roland Kaiser bringt Gast zum Weinen

Unter den Promi-Gästen befand sich diesmal nämlich auch Axel Prahl. Der mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle als Hauptkommissar „Thiel“ im ARD-Tatort Münster einem breiten Publikum bekannt. Während der Plauderei mit Schöneberger kamen dem 61-Jährigen allerdings plötzlich die Tränen - eben wegen Roland Kaiser. Denn die beiden Männer, die vor kurzem für den ARD-Film „Eisland“ gemeinsam vor der Kamera standen, sind privat befreundet. Als der Talkgast zusammen mit der Moderatorin über die Zusammenarbeit mit dem Schlager-Star sprach, überraschte dieser Prahl mitten in der Talkshow mit einer rührenden Videobotschaft.

„Lieber Axel, wenn man einem Menschen zum ersten Mal begegnet, dauert es gewöhnlicherweise lange, bis sich herausstellt, ob sich daraus eine Freundschaft entwickeln könnte“, begann Kaiser seine persönliche Nachricht an seinen befreundenen Kollegen. „Bei uns war das anders, jedenfalls von meiner Seite aus. Ich habe gefühlt: Das wird auf jeden Fall etwas Positives, Gutes werden.“, Denn die beiden verbinden bereits mehrere gemeinsame Projekte. „Egal ob wir bei den Dreharbeiten waren für den Tatort, unserer ersten gemeinsamen Musikaufnahme und beim ‚Eisland‘“, so Kaiser weiter, „wir haben beide gemeinsam immer wunderbar funktioniert und harmoniert.“

Schließlich schickte er noch als Ausdruck seiner tiefen Verbundenheit ein „Alles Gute, Dein Freund Roland“ hinterher. Prahl reagierte daraufhin sichtlich gerührt und musste sich nach dieser gelungenen Überraschung die Augen vor Tränen trocken winken. „Voll süß, das finde ich echt süß“, brachte er nur noch hervor.

+ Nach den Worten von Roland Kaiser winkt sich Axel Prahl die Tränen trocken. © Screenshot/NDR

Roland Kaiser: Schlager-Legende schickt rührende Videobotschaft in NDR-Talkshow

Wie er es in diesem Moment schaffte, seinen Kumpel mit diesen Worten zu Tränen zu rühren, so berührt der Musiker immer wieder die Herzen seiner Fans mit seinen Liedern. Roland Kaiser ist deshalb aus der deutschsprachigen Schlager-Szene nicht mehr wegzudenken. Mit dem Hit „Santa Maria“ schaffte der 69-Jährige im Jahr 1980 den Durchbruch und hat sich seit dem die Bezeichnung Schlager-Legende redlich verdient. Dabei war es nicht selbstverständlich, dass er einmal diesen großen Erfolg feiern wird, schließlich erlebte Kaiser eine ärmliche Kindheit. (jbr)