Letzter „Heiligabend mit Carmen Nebel“

Es heißt im ZDF zum letzten Mal: „Heiligabend mit Carmen Nebel“. © Sascha Baumann/ZDF/dpa

Heiligabend gilt als zuschauerschwächster TV-Abend des Jahres, weil die meisten nicht fernsehen. Das ZDF beendet 2023 seine Tradition, Carmen Nebel am 24.12. ab 20.15 Uhr gemütlich feiern zu lassen.

Mainz - Zum elften und letzten Mal heißt es in diesem Jahr zur besten Sendezeit am 24. Dezember im ZDF: „Heiligabend mit Carmen Nebel“. Die Moderatorin trifft sich in der voraufgezeichneten Show auf einer gemütlichen Alm in Tirol diesmal mit Ella Endlich, Matze Knop, Monika Baumgartner, Julia Lindholm, Wolfgang Ambros, Mark Keller und seinem Sohn Aaron, wie das ZDF mitteilt.

Für Stimmung sorge die Hüttenband Tschentig. „Gemeinsam erinnern sie sich auch an vergangene Weihnachtsshows mit Wencke Myhre, Andreas Gabalier, Albert Hammond, DJ Ötzi und vielen mehr.“

Im September hatte das ZDF angekündigt, den Heiligabend ab 2024 neu gestalten und die Tradition mit Carmen Nebel (67) beenden zu wollen. Seit 2012 - außer 2018 - hatte das ZDF die Show „Heiligabend mit Carmen Nebel“ im Angebot. Bei der ersten Ausgabe vor elf Jahren waren noch etwa 3,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dabei, 2022 nur noch etwa 1,7 Millionen.

Heiligabend gilt gemeinhin als zuschauerschwächster Fernsehabend des Jahres. Zuletzt gewann in der Primetime des 24. Dezember stets der Komödienklassiker „Kevin - Allein zu Haus“ bei Sat.1 gegen die Angebote der anderen Sender. dpa