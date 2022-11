Neon-Battle zwischen Andrea Berg und Schwiegertochter Vanessa Mai: Wem steht es besser?

Andrea Berg und ihre Schwiegertochter Vanessa Mai treten gerne freundschaftlich gegeneinander an. Zuletzt konkurrierten sie in Neon-Mode.

Offenburg – Andrea Berg (56) ist nicht nur eine großartige Sängerin, sie ist außerdem die Schwiegermutter von Schlagerprinzessin Vanessa Mai (30). Wer jetzt denkt, dass zu Hause in Aspach bittere Konkurrenz herrscht, der liegt allerdings weit daneben: Berg und Mai verstehen sich blendend und beweisen immer wieder, dass auch zwischen zwei echten Größen der Branche kein böses Blut herrschen muss. Trotzdem haben beide Musikerinnen gegen einen freundschaftlichen Schlagabtausch hier und da wohl nichts einzuwenden. Zuletzt lieferten sich Andrea Berg und Vanessa Mai einen neon-grellen Mode-Wettkampf.

In der letzten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ traten die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin und die „Wolkenfrei“-Frontfrau beide in leuchtend hellen Outfits auf. Ob das wohl abgesprochen war? Vanessa Mai lieferte ihre Performance in der ZDF-Sendung in einem pinken Minirock ab. Dazu passend trug sie ein bauchfreies Top in derselben Farbe. Andrea Berg dagegen setzte auf neongelb. Ihr langärmeliges Minikleid war allerdings noch mit einem Überraschungseffekt ausgestattet.

Andrea Berg beweist in der „Giovanni Zarrella Show“, dass ihr so schnell niemand die Schon stiehlt

Da war selbst der erfahrene Bühnenprofi und Moderator Giovanni Zarrella (44) baff: Während ihres Auftritts legte Andrea Berg gekonnt einen Outfit-Wechsel hin und beendete ihre Performance statt im neongelben Dress in einem hautengen Lederkleid. Damit scheint die Schlagerikone den familieninternen Mode-Wettkampf diesmal für sich entschieden zu haben. Denn mit dieser Fashion-Überraschung hat sicherlich keiner gerechnet!

Doch eines ist am Ende klar: Sowohl Andrea Berg als auch ihre Schwiegertochter Vanessa Mai haben auf jeden Fall einen ausgewachsenen Sinn für Mode. Beide Frauen überzeugten — wie immer — nicht nur gesanglich, sondern auch mit ihrer Kleiderwahl auf der Bühne der „Giovanni Zarrella Show“. Fans der zwei Schlagergrößen hoffen sicherlich schon sehnlichst auf eine musikalische Zusammenarbeit. Doch auch eine gemeinsame Mode-Kollektion wäre bestimmt ein Erfolg!