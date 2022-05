Nervös vor Fernsehgarten-Premiere: Andrea Kiewel ist moderieren vor Publikum nicht mehr gewöhnt

Von: Lisa Klugmayer

Endlich wieder ZDF-Fernsehgarten - und diesmal sogar mit Publikum. Doch die vollen Zuschauerplätze sorgen bei Andrea Kiewel für Nervosität. Immerhin hat sie nun zwei Jahre coronabedingt alleine - oder zumindest mit weniger Fans vor Ort - moderiert.

Leipzig - Kim Fisher lädt wieder zum Riverboat-Talk und die Promis folgen. Diesmal mit dabei sind unter anderem Claudia Wenzel, Heinz Rennhack und Andrea Kiewel. Letztere schwärmt von ihrer Arbeit beim ZDF-Fernsehgarten (Alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz), ist aber auch nervös vor der Premiere am Sonntag (8. Mai 2022).

Nervös vor Fernsehgarten-Premiere: Andrea Kiewel ist moderieren vor großem Publikum nicht mehr gewöhnt

Am Sonntag sendet Andrea Kiewel endlich wieder live vom Mainzer Lerchenberg - und die Freude ist riesig. Denn nach zwei Jahren Corona-Folgen ohne Publikum wird Andrea Kiewl nun wieder ein volles Haus im ZDF-Fernsehgarten (Alle Sendetermine im ZDF 2022) begrüßen dürfen. „Man munkelt, wir dürfen 3.500 haben“, verrät sie in der MDR-Talkshow „Riverboat“.

Diese gute Nachricht macht Andrea Kiewel aber auch ganz schön nervös. „Ich bin so aufgeregt, weil ich mich selbst so entwöhnt habe“, gesteht die Fernsehgarten-Moderatorin. „Erst konnte ich nicht ohne Zuschauer und jetzt denk ich: ‚Wie soll denn das alles gehen?‘. Die ganze Zeit hatte ich so schön meine Ruhe, jetzt wird es auf einmal wieder durcheinander“, erzählt Kiwi.

Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Beatrice Egli: Fernsehgarten-Auftakt mit Schlager-Offensive

Ihre Sorgen kann ihr Kim Fisher allerdings sofort nehmen, denn auch „Riverboat“ sendete am Freitag (6. Mai 2022) erstmals wieder mit über 100 Studiogästen. „Also unsere Sendung ist jetzt drei Minuten alt und ich bin jetzt schon mitten drin. Es ist wie immer“, so die Moderatorin begeistert.

Wie sich Andrea Kiewel beim Fernsehgarten-Opening so schlägt, können Fans am Sonntag (8. Mai) ab 11:50 Uhr beurteilen. Die Gästeliste für die beliebte ZDF-Show ist auf jeden Fall hochkarätig. Kiwi beginnt die Fernsehgarten-Saison nämlich mit einer Schlager-Offensive. Zu Gast sind unter anderem: Maite Kelly, Giovanni Zarrella und Beatrice Egli. Verwendete Quellen: MDR/Riverboat