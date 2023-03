Netz-Pause beendet: Florian Silbereisen verrät Stargäste für neue „Traumschiff“-Folge

Von: Jonas Erbas

Zuletzt war es eher still um Florian Silbereisen: keine neue Schlagershow, nur dürftige Beiträge im Netz. Mit gutem Grund: Er stach mit „Das Traumschiff“ und prominenter Verstärkung erneut in See.

Eigentlich hätte Florian Silbereisen (41) allerspätestens im März wieder bei einer seiner beliebten Schlagershows auf der Bühne stehen sollen, doch in diesem Jahr kam alles anders: Vergeblich warteten die Fans im Frühjahr auf eine neue „Die Feste“-Sendung, stattdessen war es beinahe erschreckend ruhig um den Volksmusiker geworden. Das liegt allerdings daran, dass der 41-Jährige bereits fleißig für neue „Das Traumschiff“-Folgen vor der Kamera steht.

Florian Silbereisen mit Lebenszeichen vom „Traumschiff“: Grüße an Simone Thomallas Seite

Anfang März gastierte Florian Silbereisen noch live beim ESC-Vorentscheid, kurz danach war der 41-jährige Schlagermoderator allerdings bereits in der Versenkung verschwunden. Mit gutem Grund, wie sich jetzt herausstellte: Der Ex von Helene Fischer (38) ist in den vergangenen Wochen nämlich erneut in die Rolle von „Das Traumschiff“-Kapitän Max Parger geschlüpft und darf dort einen berühmten Gast an Bord begrüßen.

Denn Florian Silbereisen meldete sich an der Seite von niemand Geringerem als Schauspielstar Simone Thomalla (57) zurück. Die ehemalige „Tatort“-Kommissarin postete am Sonntag (26. März) ein Selfie der beiden bei Instagram – und das offenbar an Bord der MS Amadea. „Galadinner mit dem Kapitän“, untertitelte die 57-Jährige den Schnappschuss, auf dem der Schlagersänger einen schicken Smoking trägt, in dem ihn bald wohl auch die ZDF-Zuschauer bewundern dürfen. Die Reise gehe unter anderem nach „Vietnam, Kambodscha, Singapur [und] Thailand“, verriet Thomalla einem Fan in den Kommentaren.

„Das Traumschiff“ und seine Kapitäne Bislang waren fünf Schauspieler als „Das Traumschiff“-Kapitän aktiv: Günter König (†71): Folge 1-6 (1981-1982) Heinz Weiss (†89): Folge 7-33 (1983-1999) Siegfried Rauch (†85): Folge 34-70 (1999-2013) Sascha Hehn (68): Folge 71-83 (2014-2019) Florian Silbereisen (41): Folge 85-jetzt (seit 2019)

Florian Silbereisen beendet Netz-Pause, um „Das Traumschiff“-Legende zu gratulieren

Zwei Tage später gab es auch von Florian Silbereisen selbst ein Lebenszeichen via Instagram: Dort posierte der 41-Jährige gemeinsam mit „Das Traumschiff“-Urgestein Barbara Wussow (62; seit 1997 Teil der ZDF-Serie), deren 62. Geburtstag am Montag (28. März) anstand. „Es ist mir eine Freude und Ehre, mit Dir arbeiten zu dürfen – so wie heute! Nachher stoßen wir noch gemeinsam an Bord auf Dich an!“, schrieb der Schlagerstar unter das Foto und verrät damit indirekt: Neben Simone Thomalla ist in der neuen Folge auch Barbara Wussow wieder mit von der Partie.

Florian Silbereisen meldete sich gleich doppelt von Bord ‚seines‘ Traumschiffs, der MS Amadea: einmal an der Seite von Simone Thomalla, einmal mit „Das Traumschiff“-Urgestein Barbara Wussow © Screenshot/Instagram/Simone Thomalla/Florian Silbereisen

Bei den Fans kommt Floris überfälliges Update bestens an: „So schön, wieder was von dir zu hören!“, war gleich mehrfach in den Kommentaren seines Beitrags zu lesen. Bis zur „Das Traumschiff“-Ausstrahlung müssen sich die Zuschauer allerdings noch ein wenig gedulden. Seine Stellung als Spitzenmoderator könnte der 41-Jährige indes an einen Kollegen verlieren: Andy Borg (62) könnte – mit Stefan Mross‘ Hilfe – Florian Silbereisen aus der ARD verdrängen. Verwendete Quellen: instagram.com/simonethomalla, instagram.com/floriansilbereisen.official