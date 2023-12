Inka Bause entsetzt: „Bauer sucht Frau“-Siegfried wirbt neben abservierter Simone um neue Damen

Beim „Bauer sucht Frau“-Wiedersehen macht Landwirt Siegfried selbst Moderatorin Inka Bause fassungslos: Er benimmt sich nicht nur respektlos seiner einstigen Hofdame gegenüber, sondern wirbt auch gleich noch um Nachschub.

Köln – Die Hofwochen sind vorbei und die „Bauer sucht Frau“-Kandidaten berichten beim Wiedersehen, wie es ihnen danach ergangen ist. Manche Paare schweben nach wie vor auf Wolke sieben – anders als Landwirt Siegfried (63). Dieser hatte seiner Hofdame Simone (55) während der gemeinsamen Zeit am Hof zwar noch versichert, sie wäre seine Traumfrau, doch danach war der Zauber wohl rasch vorbei. Sein Auftritt bei der Reunion schockiert auch Inka Bause (55) sichtlich.

Ungewohnt harte Worte: Inka Bause macht „Bauer sucht Frau“-Siegfried eine klare Ansage

Während der Hofwoche hatte „Bauer sucht Frau“-Kandidat Siegfried mit seiner Simone noch romantische Zeit im Whirlpool verbracht. Beim Wiedersehen berichtet die Blondine allerdings, was sich der 63-Jährige danach geleistet hat. „Ich habe dir Küsschen geschrieben […] Von dir kam nichts zurück“, weint Simone, doch von dem TV-Bauern kommt nur ein schlichtes: „Gut, ist halt so.“

An dieser Stelle platzt selbst Inka Bause der Kragen. „Wenn ich mit einem Mann rumknutsche, der schenkt mir Rosen, der sagt, du bist meine Traumfrau und der meldet sich danach nicht mehr. Da hat der Arsch aber Kirmes, mein Freund. Aber richtig“, schleudert die Moderatorin Siegfried entgegen. Daraufhin erklärt sich der Hesse zumindest ein wenig und räumt ein: „Es ist so, dass ich dir vielleicht doch ein bisschen falsche Hoffnungen gemacht habe.“ Als er dann allerdings die „weite Strecke“ als Grund angeben will, lenkt Inka Bause gleich nochmal ein: „Bleib einfach ehrlich, Siegfried. Schieb es nicht auf 700 Kilometer.“

Inka Bause fassungslos: „Bauer sucht Frau“-Siegfried macht Dating-Aufruf neben enttäuschter Simone

Direkt danach leistet sich Siegfried gleich den nächsten Hammer. „Vielleicht kann ich auch bei der Ausstrahlung, wenn ich dann im Fernsehen komme, dass man da nochmal ausstrahlt, dass ich auch gern bereit bin, wenn sich nochmal jemand melden würde – eine Frau in meiner Nähe – dass ich die kennenlernen kann“, formuliert er prompt die nächste Kontaktanzeige – während Simone neben ihm die Tränen in die Augen steigen. Auch Inka Bause traut ihren Ohren kaum. „Das ist natürlich hart, wenn Simone jetzt neben dir sitzt, dass du da jetzt so eine Art Aufruf machst. Das ist schon...“, meint sie fassungslos.

Für die verschmähte Hofdame hingegen hat Inka liebevolle Worte parat – inklusive Seitenhieb gegen Siegfried: „Simone, wenn ich das sagen darf, du bist eine tolle Frau, du bist sehr attraktiv. Ich bin mir sicher, dass du auch noch einige Zuschriften bekommen wirst. Und ich hoffe von jemanden, der ein bisschen ehrlicher ist und ein bisschen sensibler mit dir umgeht.“

Wie sehr die Moderatorin mit den Singles mitfiebert, ist kein Geheimnis. Anfangs musste sie wegen der Show allerdings auch einiges einstecken. Wegen „Bauer sucht Frau" wurde Inka Bause sogar auf der Straße beschimpft.