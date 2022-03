Neue Staffel „Höhle der Löwen“ startet am 4. April: „Es wird stürmisch“

Von: Alica Plate

Erste Details zur neuen Staffel von „Höhle der Löwen“ bekannt © RTL / Boris Breuer/dpa Pool | Christian Charisius

Am 04. April startet endlich eine neue Staffel der beliebten Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Bereits vorab enthüllt der Sender spannende News zu den kommenden Folgen. Zuschauer können sich auf etliche Überraschungen gefasst machen.

Köln - TV-Fans aufgepasst: Die beliebte Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ geht am 04. April 2022 endlich in eine neue Staffel. Dabei scheinen sich die Zuschauer auf ein wahres Highlight freuen zu können. Denn der Sender verspricht bereits vorab, dass es in den kommenden Folgen „stürmisch wird“, wie tz.de berichtet.

Höhle der Löwen: Die Jury bleibt in der kommenden Staffel gleich

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf jeden Menge Überraschungen in der „Höhle der Löwen“ freuen. Eines bleibt dabei jedoch gleich: Die Jury. In der elften Staffel werden erneut Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Nico Rosberg, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Koffler nach einem großen Deal buhlen.

Welcher Investor dabei das ganz große Los ziehen wird und mit seinem Investment das große Geld scheffeln wird? Das bleibt abzuwarten - spannend wird es in jedem Fall, wie der Sender in einer Presseerklärung deutlich macht. Dabei erhalten Fans des TV-Format bereits vorab interessante Details zur Frühjahrsstaffel.

Vox stellt vor Start der neuen Staffel „Höhle der Löwen“ zwei vielversprechende Ideen vor

Gleich zwei Ideen junger Unternehmen werden vorgestellt und klingen durchaus vielversprechend - während Karl Fischer (17) und Leander Mellies (17) als jüngstes Gründer-Duo eine Fahrradtasche vorstellen, die nach dem Ausflug in einen praktischen Rucksack umgewandelt werden kann, dreht sich bei Fabian Frei (32) und Wolfgang Schimpfle (31) alles um die Mähne. Aus wilden Perücken fertigen sie nachhaltige Zopfgummis.

Ob da die Löwen anbeißen werden? Bleibt abzuwarten - dennoch verspricht der Sender pure Unterhaltung: „Es wird stürmisch und frostig, aber auch sonnig und heiß - und damit ist eines garantiert: diese Frühjahrsstaffel hat es in sich!“, teasert Vox in ihrer Presseerklärung an. Am 04.04. geht es dann endlich los!

Carsten Maschmeyer hilft ukrainischen Flüchtlingen

Doch bevor die neue Staffel im TV startet, setzt sich Carsten Maschmeyer derzeit für Geflüchtete ein - der „Höhle der Löwen“-Star mietet ein ganzes Hotel für ukrainische Flüchtlinge an. Eine ganz besondere Geste.

Verwendete Quellen: media.rtl.com