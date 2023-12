Nächster Rückschlag für Florian Silbereisen: „Schlagerchampions“-CD soll gestrichen werden

Das Warten hat ein Ende: Im Januar 2024 wird es endlich wieder eine „Schlagerchampions“-Sendung live aus Berlin geben. Ein Souvenir an die Show von Florian Silbereisen soll jedoch ausbleiben ...

Leipzig – Showmaster Florian Silbereisen (42) gilt quasi als gesicherte Quote im deutschen Fernsehprogramm. Denn wenn er zu einer seiner Sendungen einlädt, kommen die Größen der Schlagerwelt und darüber hinaus. Bereits Anfang Dezember bestätigte der Sender MDR, dass es keine „eigenen“ Shows mehr mit Florian Silbereisen geben wird. Stattdessen werden die Shows des Schlagerstars wiederholt, allerdings in verkürzter Form. Diese Kürzungen könnten nun auch ein weiteres Silbereisen-Projekt betreffen.

Gibt es keine CD von Florian Silbereisens „Schlagerchampions“-Show mehr?

Am 13. Januar 2024 feiert Florian Silbereisen erneut die „Schlagerchampions“ live aus dem Velodrom Berlin bei der ARD. Für Schlagerfans ein Event, auf das sie lange verzichten mussten, denn nach drei Jahren Pause kehrt das beliebte Format endlich zurück.

Wie das Portal „smago!“ wissen will, wird es dazu angeblich keine gewohnte Begleit-CD mehr geben. „Da der MDR sparen muss, wird es wahrscheinlich auch keine CD-Veröffentlichung von den Schlagerchampions 2024 geben, wie eigentlich vorerst angekündigt wurde“, verweist „Schlagerprofis.de“ auch auf einen spekulativen Beitrag eines Lesers von Anfang Dezember.

Silbereisen-Fans sind uneins: „Der MDR hat mit dem Album nichts zu tun“

Die Absage der Doppel-CD wäre ein harter Schlag für Autoren, Komponisten und Textdichter. Auch Florian Silbereisen dürfte von der Entscheidung schwer getroffen sein, denn die „Schlagerchampions“-Hit-Zusammenstellungen waren bisher sehr beliebt bei seinem Publikum. Diese Entscheidung wirft nun Fragen auf und enttäuscht die Fans:



So kommentierte eine Leserin den Artikel von „schlagerprofis.de“ kritisch: „Es ist natürlich ein Schmarrn zu behaupten, dass das Album dem Sparzwang des MDR zum Opfer fällt. Der MDR hat mit dem Album nichts zu tun und hat es noch nie finanziert.“ Ein anderer merkt jedoch an: „Dass der MDR mit den CD-Veröffentlichungen so gar nichts zu tun hatte, halte ich für schlicht unzutreffend, wenn auf den Alben doppelt die Logos der Sendeanstalten abgedruckt sind und die Rede von einer Produktion ‚im Auftrag des MDR‘ ist.“

Dass die Doppel-CD wirklich Sparmaßnahmen zum Opfer fällt, ist vom MDR in keiner offiziellen Meldung bestätigt. Bekannt ist allerdings, dass die öffentlich-rechtlichen TV-Sender einen Sparkurs fahren, die auch Kürzungen des Unterhaltungsprogramms beim ARD-Sender MDR fordern. Auch Florian Silbereisens große ARD-Shows stehen auf der Kippe. Verwendete Quellen: ARD, Mitteldeutschen Zeitung, Schlagerprofis.de, smago!