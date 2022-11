Neue Runde „Take Me Out“ in der Boys-Version

2021 wurde zum ersten Mal die bekannte TV-Show „Take Me Out“ in der Boys-Version ausgestrahlt und begeisterte das Publikum. Anfang Dezember geht es wieder in eine neue Runde von „Take Me Out – Boys Boys Boys“.

Köln – Bis 2021 waren in der beliebten RTL-Show „Take Me Out“ ausschließlich 30 Single-Frauen auf der Suche nach ihrem perfekten Mann. In insgesamt 3 Runden dürfen die Frauen entscheiden, ob ihnen der Single gefällt. Durch die Betätigung eines Buzzers können sie sich selber aus dem Rennen nehmen. In der letzten Runde ist es dann dem Mann überlassen, unter den übrig gebliebenen Damen sein Date auszuwählen. Nach dem gleichen Prinzip gibt es seit Januar 2021 auch die Boys-Version.

Bei „Take Me Out – Boys Boys Boys“ sind schwule Männer auf der Suche nach ihrem Traumpartner. Im Januar und November letzten Jahres sind bereits jeweils zwei Episoden der Boys-Version ausgestrahlt worden und das mit großem Erfolg. Deshalb soll es auch dieses Jahr wieder zwei neue Folgen geben. RTL wird die Sonderausgaben am 3. und 10. Dezember ausstrahlen, gab die Produktionsfirma UFA preis. Natürlich wird auch Moderator Jan Köppen (39) wieder mit dabei sein, um die Single-Männer zu unterstützen.

Moderiert von Jan Köppen geht „Take Me Out – Boys Boys Boys“ im Dezember in die nächste Runde. Ob die Singles in der Show wohl ihr großes Glück finden? © RTL+; RTL/Stefan Gregorowius; RTL / Guido Engels (Fotomontage)

„Take Me Out – Boys Boys Boys“ geht in eine neue Runde

Weil das All-Boys-Spezial so gut bei den Zuschauern ankommt, hat sich die Produktion etwas ganz Besonderes für nächstes Jahr überlegt. 2023 soll es nämlich auch endlich „Girls Girls Girls“ heißen. Produzentin Noelle Stommel verkündete: „Wir freuen uns riesig, dass wir nach den erfolgreichen Boys-Ausgaben bei ‚Take Me Out‘ noch vielfältiger geworden sind und nun auch zwei All-Girls-Specials auf die deutschen Bildschirme bringen können.“