„Sommerhaus der Stars“-Kumpels: Patrick Romer und 1860-Legende Mölders betrinken sich auf Dorffest

Von: Claire Weiss

Teilen

Patrick Romer und Sascha Mölders treffen sich nach den „Sommerhaus der Stars“-Dreharbeiten © Instagram/Patrick Romer

Da scheint eine neue Freundschaft entstanden zu sein. Gerade eben waren Patrick Romer und „1860 München“-Legende Sascha Mölders noch gemeinsam im „Sommerhaus der Stars“. Jetzt trinken sie entspannt einen am Bodensee.

Einige Zeit war es um „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer (26) und dessen Freundin Antonia Hemmer (21) still auf Instagram. Die beiden gaben an, gemeinsam in den Urlaub zu fahren und deshalb eine Social Media Pause einlegen zu wollen. Doch kürzlich stellte sich heraus: Das Paar war in Wahrheit in Bocholt - im „Sommerhaus der Stars“ (alle News auf der Themenseite).

Wiedersehen nach dem „Sommerhaus der Stars“

Die Dreharbeiten sind nun abgeschlossen und die beiden Reality-Stars zurück in ihrer Heimat. Somit ist die Instagram-Pause beendet. Und Patrick Romer, der seine Freundin Antoni bei „Bauer sucht Frau“ im TV kennenlernte, scheint im „Sommerhaus der Stars“ eine neue Freundschaft geschlossen zu haben (alle „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten im Überblick).

Patrick Romer ist nun offiziell Grümpelturniersieger 2022, wie der Musikverein Dingelsdorf bei Facebook bekannt gab. © Screenshot Facebook

Auf Instagram postet der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidat ein Foto mit Sascha Mölders (37). Mölders spielte von 2016 bis 2022 für den Münchner Traditionsverein 1860 München in der dritten Bundesliga, wurde Torschützenkönig. Auch er gehört zu den Kandidaten der RTL-Show. Nun trafen sich der Profikicker und der Farmer in Dingelsdorf am Bodensee. „Einmal für den Dingelsdorfer Musikverein gespielt haben. Es war mir eine Ehre“, schreibt der 37-Jährige. Nach dem Spiel trinken die beiden (mindestens) noch ein Bier zusammen.

„Aufregendste Zeit meines Lebens“: Antonia Hemmer erzählt, wie „Sommerhaus der Stars“ mit Patrick war

„Da haben sich zwei gefunden“, schreibt Antonia Hemmer unter den Beitrag. Und auch Cosimo Citiolo kommentiert einige lachende Emojis. Der Checker vom Necker war genau wie Romer und Mölders ebenfalls bei den Dreharbeiten für „Das Sommerhaus der Stars“ dabei.

Wie weit schaffen es Ivonne und Sascha Mölders im „Sommerhaus der Stars“? © RTL / Stefan Gregorowius

Antonia Hemmer schwärmte über das „Sommerhaus der Stars“: „Aufregendste Zeit meines Lebens“. Und erzählt, wie es ihr in Bocholt ergangen ist. Verwendete Quellen: Instagram/Patrick Romer & Instagram/Sascha Mölders