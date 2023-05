Neue Staffel „Down the Road“ mit Ross Antony

Teilen

Entertainer Ross Antony weiß über sein Mitwirken bei „Down the Road - Eine ganz besondere Abenteuerreise“ nur Gutes zu berichten. Nun gibt es eine neue Staffel.

Siegburg - Für die ARD-Reality-Sendung „Down the Road - Eine ganz besondere Abenteuerreise“ begeben sich mehrere junge Menschen mit Down-Syndrom auf eine spannende Reise. Gemeinsam erleben sie viele kleine und große Abenteuer. Begleitet werden sie dabei von keinem Geringeren als dem ehemaligen „Bro‘Sis“-Sänger, Moderator und Sonnenschein Ross Antony (48).

Über die letzte Staffel hatte der Entertainer nur Positives zu berichten. Ihn hat die Erfahrung nachhaltig geprägt und er pflegt noch heute Kontakt zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Für mich war das eine der schönsten Shows, die ich in meinem Leben gemacht habe – 17 Tage lang mit sechs ganz besonderen Menschen“, erzählte das Multitalent in der MDR-Sendung „Meine Schlagerwelt“.

Im Herbst soll die neue Staffel starten

Um so schöner ist es für ihn, Kandidaten und Zuschauer, dass er auch in der neuen Staffel wieder als Reiseleiter antreten wird. Auf seinem Instagram-Kanal hat der beliebte Moderator einen Post von SWR Schlager geteilt, in dem Staffel Nummer 2 mit „Neue Crew, neues Abenteuer!“ angekündigt wird.

Drehbeginn ist im Juli, die Ausstrahlung ist für Herbst 2023 geplant. Die Tour soll dieses Mal durch den Südwesten Deutschlands führen. Gegenüber „Meine Schlagerwelt“ gestand Ross Antony, er habe immer auf eine zweite Staffel gehofft. „Wir haben diese Show gemacht, um diesen tollen Menschen eine Plattform zu geben, damit sie endlich zu Wort kommen und im Mittelpunkt stehen“, freute er sich im Interview. Verwendete Quellen: Instagram / swrschlager; Meine Schlagerwelt