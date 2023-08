Neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“: Ersatz für Judith Williams und erste Details bekannt

Mit dabei: Tijen Onaran

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Volker Reinert schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ steht in den Startlöchern. Nicht mehr mit dabei ist Judith Williams aus persönlichen Gründen. Ihr Platz wurde mit der Bestseller-Autorin Tijen Onaran besetzt.

Köln - Die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ geht am 28. August mit acht neuen Folgen in die nächste Runde. Ausgestrahlt wird die Sendung ab dann immer montags zur Primetime um 20:15 Uhr bei Vox. In der mittlerweile 14. Staffel wird Unternehmerin Judith Williams (51), die seit Beginn der Sendung im Jahr 2014 dabei ist, nicht mehr auftreten. Der freie Platz wurde mit Tijen Onaran (38) neu besetzt. Außerdem wurden schon einige Details zu den neuen Folgen preisgegeben.

„Die Höhle der Löwen“: In der neuen Staffel werden auch prominente Gesichter dabei sein

Die Vox-Gründershow erfreut sich seit fast einem Jahrzehnt an großer Beliebtheit. In jeder Staffel versuchen Gründer ihr Start-up an die Investoren zu bringen, um sich mit ihren Produkten noch besser auf dem hart umkämpften Markt zu etablieren. Judith Williams ist nicht Teil der 14. Staffel, da sie sich vermehrt um ihre krebskranke Mutter kümmern möchte. Fans der 51-Jährigen können sie aber trotzdem bald im TV sehen. Für Sat.1 drehte die gebürtige Münchnerin „Judith Williams‘ großes Job-Experiment“.

In der neuen Staffel werden zudem auch prominente Gesichter zu sehen sein. So wird der Rapper Cro (33), der bekannt dafür ist, stets eine Pandamaske zu tragen, mit von der Partie sein. Auch TV-Koch Steffen Henssler (50), der kein unbekanntes Gesicht beim Sender Vox ist und seit Jahren erfolgreich durch seine Show „Grill den Henssler“ führt, ist dabei.

Die Löwen der 14. Staffel bei „Die Höhle der Löwen“: Carsten Maschmeyer (64): seit Staffel 3 Ralf Dümmel (56): seit Staffel 3 Dagmar Wöhrl (69): seit Staffel 4 Nils Glagau (47): seit Staffel 6 Janna Ensthaler (39): seit Staffel 13 Tillmann Schulz (33): seit Staffel 13 Tijen Onaran (38): ab Staffel 14

Altersrekord, Halloween-Spezial und neue Investorin Tijen Onaran bei „Die Höhle der Löwen“

Der Gründer Albrecht Schnitzler stellt mit seinen 88 Jahren den Altersrekord bei „Die Höhle der Löwen“ auf. Kein Teilnehmer der Sendung war mit seinem „Pitch“ in der Show älter als er. Kurz vor Halloween am 31. Oktober 2023 soll es zudem zu eine Spezial-Motto-Sendung mit „stimmigen Halloween-Setting“ geben. Auf die Investoren wartet ein „echter Schocker“.

+ Tijen Onaran ist die neue Investorin bei „Die Höhle der Löwen“, die ab dem 28. August bei Vox zu sehen sein wird. Damit ersetzt sie die „Löwin“ der ersten Stunde Judith Williams, die sich aus privaten Gründen gegen eine Teilnahme an Staffel 14 entschieden hat. © IMAGO / Horst Galuschka & RTL

Die neue Investorin Tijen Onaran aus Karlsruhe plauderte im Interview mit RTL aus dem Nähkästchen: „Für mich ist das wahnsinnig aufregend, aber es geht auch ein Traum in Erfüllung. Ich habe selbst früher ‚DHDL‘ geschaut und habe für alle Gründer: innen mitgefiebert. Dabei habe ich mich immer gefragt, was ich für Fragen stellen würde, wenn ich auf dem Sessel sitzen würde“.

Die Bestseller-Autorin setzt sich für Female-Empowerment (Chancengleichheit für Frauen) ein und lebt nach dem Motto: „Diversität ist kein Trend. Diversität ist der Grundstein für den Erfolg eines Unternehmens!“Bemerkenswert: Ein „Die Höhle der Löwen“-Start-up machte nach der Sendung einen Mega-Deal von 10 Millionen Euro Umsatz. Verwendete Quellen: vox.de, dwdl.de, media.rtl.com

Rubriklistenbild: © IMAGO / Horst Galuschka & RTL