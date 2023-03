Neuer Joker: Bei „Wer wird Millionär?“ können Kandidaten nun Günther Jauch um Rat fragen

Von: Lisa Klugmayer

RTL zeigt zu Ostern gleich zwei „Wer wird Millionär?“-Sonderfolgen in Überlänge. Für das Special hat sich die Produktion außerdem etwas Neues überlegt.

Köln – RTL-Zuschauer dürfen sich über ein ganz besonderes Ostergeschenk freuen: „Wer wird Millionär?“ bekommt nämlich gleich zwei Spezialfolgen in Überlange. Doch das war noch nicht alles: Die Kandidaten bekommen vom RTL-Osterhasen außerdem einen neuen Joker.

Neuheit bei „Wer wird Millionär?“: RTL führt „Günther Jauch Joker“ ein

Das „Wer wird Millionär?“-Osterspecial wird am 9. und 10. April – natürlich mit Moderator Günther Jauch – jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Beide Folgen haben eine Länge von vier Stunden, wie dwdl.de berichtet. Außerdem gibt es auch inhaltliche Änderungen. Wie gewohnt haben die Kandidaten maximal vier Joker zur Verfügung: den 50:50-Joker, den Publikumsjoker und den Telefonjoker und bei der „Risikovariante“ (seit Herbst 2007) den Zusatzjoker. Beim „Wer wird Millionär?“-Osterspecial gibt es jetzt einen neuen Joker: den Günther-Jauch-Joker.

Aber wie funktioniert der Günther-Jauch-Joker? Wenn ein Kandidat den Moderatoren-Joker zieht, kann er – wie der Name schon sagt – Günther Jauch selbst um Rat fragen. Dieser sieht natürlich das richtige Ergebnis auch nicht auf seinem Monitor und steht auch mit niemandem außerhalb des Studios in Kontakt.

Weitere RTL-Specials zu Ostern Der RTL-Osterhase war dieses Jahr fleißig, denn neben den beiden „Wer wird Millionär?“-Sonderausgaben stehen noch weitere Spezial-Folgen im TV-Programm. So hat RTL nun auch angekündigt, zwei Spezial-Ausgaben seiner Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ zu zeigen. Am 9. April dreht sich ab kurz nach 19 Uhr alles rund um „Neues Babyglück auf den Höfen“, ehe es einen Tag später mit einem generellen Überblick über Neues („Was ist auf den Höfen los?“) weitergeht.

Neuer Joker und Promi-Moderatoren: Das erwartet Fans im „Wer wird Millionär?“-Osterspecial

Dass die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Günther Jauch um Rat fragen können, ist neu. In der britischen Ausgabe der beliebten Quizshow gibt es den Frag-den-Moderator-Joker schon länger. Im „Wer wird Millionär?“-Osterspecial gibt es aber noch eine weitere Neuerung: In den beiden Folgen sollen außerdem Promis ins Studio zugeschaltet werden. Diese sollen in Handyvideos die Auswahlfragen vorstellen. Welche VIPs sich als Quizmaster versuchen, ist noch nicht bekannt.

Apropos „Wer wird Millionär?“: Wer auf dem berühmt-berüchtigten Quizstuhl sitzt, braucht nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch eine große Portion Allgemeinwissen. „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Esther Gebhard muss am Montag feststellen, dass ausgerechnet eine Wissenslücke zu Bananen sie fast 16.000 Euro gekostet hätte. Verwendete Quellen: dwdl.de