Neuer TV-Termin für Florian Silbereisen: „Schlager oder n!xxx“ kommt Ende August zurück

Florian Silbereisen am Set von „Schlager oder N!xxx“ © Instagram/Florian Silbereisen

Nachdem die Show im Februar aus dem Programm gestrichen wurde, gibt der MDR endlich einen neuen Sendetermin für „Schlager oder n!xxx“ bekannt.

Leipzig – Es ist beinahe in Vergessenheit geraten, könnte man meinen. Bereits Anfang des Jahres fanden die Aufzeichnungen für eine weitere Folge der Schlagershow „Schlager oder n!xxx“ (MDR) statt. Nach dem Motto „So viel Spaß hat der Schlager noch nie gemacht!“ hat Gastgeber Florian Silbereisen zum dritten Mal zu einer Schlagershow der besonderen Art eingeladen. Mit dabei stets fünf Schlagersternchen, die um einen Platz auf der Bühne zocken, denn „nur wer gewinnt, singt“.

Eine Ausstrahlung der dritten Folge der Schlagershow war bereits für den 26. Februar geplant. Aufgrund der Weltgeschehnisse zu diesem Zeitpunkt hat der MDR die Show aus dem Programm gestrichen. Vom Sender hieß es damals, dass die „heiteren, musikalischen Unterhaltungssendungen, die rund um den Rosenmontag geplant waren“ aus dem Programm gestrichen werden. Damit reagierte der Sender auf die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine.

„Schlager oder n!xxx“ kommt am 13. August zurück!

Nun wird die Ausstrahlung aber nachgeholt. Andy Borg, Daniela Alfinito, Marina Marx und Karsten Walter, Ben Zucker und Die Draufgänger sollen sich schließlich nicht umsonst den ungewohnten Herausforderungen der Schlagershow gestellt haben. „Schlager oder n!xxx“ ist keineswegs eine gewöhnliche Schlager-Musikshow, die ihren Gästen der Reihe nach einen Platz auf der Bühne bietet. Diesen Platz müssen sich die Schlagerstars in dieser Show stattdessen hart erkämpfen.

Die Show läuft wie folgt: Jeweils eine/r der Stars muss zu einer Spielrunde antreten und sich den witzigen, kniffligen, anstrengenden oder herausfordernden Aufgaben stellen. Die restlichen Stars müssen dann raten, wie gut oder schlecht sich der- oder diejenige beim Spiel schlägt. Wer mit seiner Einschätzung am nächsten dran ist oder sogar richtig liegt, darf singen. Ziel des Ganzen: Möglichst viel singen! In den ersten beiden Ausstrahlungen haben sich Schlagergrößen wie Ute Freudenberg, Beatrice Egli, Stefan Mross, DJ Ötzi, Ross Antony oder Giovanni Zarrella den Herausforderungen gestellt und mussten u.a. Alphorn spielen oder Maßgkrüge tragen. Wer sich diese witzige Schlagershow nicht entgehen lassen will, schaltet also am 13. August im MDR ein.