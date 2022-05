„New Season, New Look“: Bergdoktor Hans Sigl zeigt sich völlig verändert mit grauem 3-Tage-Bart

Hans Sigl zeigt sich völlig verändert auf Instagram - Mit Dreitagebart nicht wiederzuerkennen © instagram.com/sigl_hans

Damit wird er so einige Zuschauerherzen höher schlagen lassen! Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl präsentiert sich auf Instagram mit einem grauen Dreitagebart.

Wilder Kaiser – Wird er jetzt etwa zum Bad-Boy? Schauspieler Hans Sigl (52) mimt bereits seit einiger Zeit den „Bergdoktor“ in der gleichnamigen TV-Serie. Die Rolle ist nicht unbedingt für ihre draufgängerische Art bekannt. Vielmehr fällt der ZDF-Protagonist unter die Rubrik „Schwiegermutters Liebling“, könnte man sagen. Doch Sigl überraschte seine Fans auf Social Media jetzt mit einem veränderten Aussehen, das ihn schlagartig ein wenig gefährlicher erscheinen lässt. Ob sich das auch in seiner Paraderolle niederschlägt?

Auf Instagram postete der Fernsehschauspieler zuletzt einen eindringlichen Schnappschuss, der ihn vermutlich bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Der Bergdoktor“ zeigt. Auf der Nahaufnahme schaut Sigl ernst in die Kamera und deutet außerdem mit seinem rechten Zeigefinger gen Linse. Ohne Brille und mit strubbeligem Haar scheint er bereits etwas mehr Kante zu zeigen. Doch am auffälligsten ist der graue Dreitagebart, den Hans offenbar für die Serie wachsen ließ. Die Gesichtsbehaarung verpasst dem sonst eher bieder erscheinenden Star einen sehr lässigen Look.

Auf Instagram deutet Hans Sigl an, dass er den Bart für den „Bergdoktor“-Dreh stehen ließ

Unter das Foto mit Dreitagebart schrieb Hans Sigl auf Instagram: „New Season. New Look. Habt einen guten Wochenstart!“ Mit den Hashtags #bergdoktor, #actorslife und #beard deutet der TV-Star an, dass er sich die strubbeligen Härchen extra für die Arbeit am „Bergdoktor“-Set stehen ließ. Ob er den neuen Look jetzt immer trägt oder ob der Bart Teil einer besonderen Storyline ist, das können die Zuschauer jeden Donnerstag zur Primetime um 20:15 Uhr erfahren.

Seinen Followern scheint Hans Sigls neues Aussehen auf jeden Fall ziemlich gut zu gefallen. In der Kommentarspalte erhält der Schauspieler zahlreiche Komplimente für seinen Bad-Boy-Look, doch auch einige sarkastische Kommentare muss sich der ZDF-Star anhören. Stand-Up-Comedienne Lisa Feller (45) schrieb beispielsweise: „Haben sie dich nach Drehschluss in einer Gletscherspalte vergessen? Steht dir gut!“