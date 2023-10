Dschungelcamp-Verbot: Peter Klein darf nicht an IBES teilnehmen

Von: Sarah Wolzen

Peter Klein gehörte zu den am höchsten gehandelten Kandidaten für das Dschungelcamp 2024. Doch der Noch-Ehemann von Iris Klein darf nicht bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mitmachen.

Mallorca/Murwillumbah – Im Januar 2024 beginnt bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Welche Stars in diesem Jahr um die Dschungelkrone kämpfen werden, ist zwar noch nicht bekannt, aber Peter Klein (56) wird wohl nicht dabei sein – denn der soll Dschungelcamp-Verbot haben.

Peter Klein sorgt im Dschungelcamp 2023 für Mega-Drama

Dabei stand für viele IBES-Fans schon lange fest: der Noch-Ehemann von Iris Klein (55) solle unbedingt ins Camp ziehen. Schließlich sorgte der angehende Schlagersänger in der vergangenen Staffel für einen der größten Dschungel-Aufreger jemals – und das, obwohl er selbst nicht einmal Teil des Dschungelcamps war! Während sein Schwiegersohn Lucas Cordalis (56) so verbissen wie vergeblich um den Titel kämpfte, verliebte sich Peter Klein im Versace Hotel in Djamila Rowes Begleitung Yvonne Woelke (41). Sehr zum Missfallen seiner Ehefrau Iris Klein (56) und einem monatelangen Rosenkrieg zur Folge.

Dass sich Peter mit diesem Drama für das nächste Dschungelcamp qualifiziert habe, stand für viele Fans der Show schon lange fest. Doch mit der Teilnahme an IBES 2024 wird es wohl nichts. Der Grund: Peter Klein zieht am 20. November 2023 bei „Promi Big Brother“ ein. Einem geheimen Kandidatenvertrag will bild.de entnommen haben, dass der 56-Jährige daher für mehrere Monate nicht an weiteren Shows teilnehmen darf.

Sonja Zietlow und Jan Köppen werden im Dschungelcamp wohl auf Peter Klein verzichten müssen. © dpa/RTL+ & IMAGO / STAR-MEDIA

Dschungelcamp-Verbot für Peter Klein

Sperr-Klauseln sind in der Branche nicht ungewöhnlich. Auf Anfrage von bild.de wollte sich ein Sat.1-Sprecher jedoch nicht zu den Inhalten von entsprechenden Verträgen äußern. Eine RTL-Sprecherin hingegen erklärte: „Ein Dschungel-Verbot ist natürlich das Härteste, was einen Promi treffen kann.“ Man darf also gespannt bleiben, erst einmal muss sich Peter Klein nun unter den Augen des „großen Bruders“ beweisen. Ob es für ihn danach weiter in den Dschungel geht, bleibt abzuwarten.

(Noch-)Ehefrau Iris dürfte das herzlich egal sein. Mit ihrem neuen Freund, den sie öffentlich nur „Mr. T.“ nennt, schwebt die Mutter von Daniela Katzenberger auf Wolke Sieben. Inzwischen hat sie sogar schon die Eltern ihrer neuen Liebe getroffen und verrät, wie es dabei gelaufen ist. Verwendete Quellen: bild.de