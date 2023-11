„Nicht einmal für fünf Millionen Euro“: Pietro Lombardi gibt „Sommerhaus“ einen Korb

Teilen

Pietro Lombardi ist durch das Fernsehen zu einem großen Star geworden. Eine Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ kann sich der Sänger dennoch unter keinen Umständen vorstellen.

Karlsruhe – Pietro Lombardi (31) kann seit seinem DSDS-Sieg einen stolzen Lebenslauf vorweisen. Erfolgreiche Musik und Auftritte bei Shows wie „Grill den Henssler“ und „Schlag den Star“ – hierzulande ist Pietro schwer gefragt. Wie er nun verrät, geht ihm eine Teilnahme an der Reality-Show „Sommerhaus der Stars“ aber zu weit.

Obwohl er es unterhaltsam findet: Pietro Lombardi serviert „Sommerhaus der Stars“ ab

In seiner Instagramstory reagierte Pietro Lombardi nun auf die Frage eines Fans, der wissen wollte, ob er sich vorstellen könnte, beim „Sommerhaus der Stars“ mitzumachen. „Nicht einmal für 5 Millionen“, schreibt der Sänger und serviert die Show, in der Promi-Paare ihre Beziehung auf die Probe stellen, damit eiskalt ab.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Für drei Wochen lang spielen sie in verschiedenen Challenges außerdem um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Den erfolgreichen Popstar scheint das jedoch nicht zu locken. Ein Grund dafür könnten die immer wiederkehrenden Konflikte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein, die dort auf engsten Raum zusammenleben.

In diesem Jahr kam es sogar so weit, dass die Reality-Stars Walentina Doronina (23) und Gigi Birofio (24) zusammen mit ihren Partnern nach einem Streit aus der Show geworfen wurden. Dennoch findet Pietro das Format nicht schlecht: „Aber ne lustige Unterhaltungssendung ist es trotzdem“, so der 31-Jährige in seiner Story.

Kein Drama mehr: Großes Glück bei Pietro Lombardi und seiner Familie

Streit und Stress kann Pietro aktuell nicht gebrauchen: Seit über einem Jahr ist der Sänger nun glücklich mit Laura Maria Rypa (27) zusammen, nachdem das Paar davor lange eine On-Off-Beziehung geführt hatte. Mittlerweile haben sie sogar einen gemeinsamen Sohn. Er kam Anfang dieses Jahres zur Welt und trägt den Namen Leano Romeo. Davor war er bekanntlich mit Sarah Engels (31) liiert. Die beiden waren fünf Jahre ein Paar, 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt.

„Das Sommerhaus der Stars“ muss wohl ohne Pietro Lombardi auskommen. © IMAGO/Panama Pictures

Nicht nur das „Sommerhaus der Stars“ muss in nächster Zeit wohl auf Pietro Lombardi verzichten, auch „Promi Big Brother“ erteilte der Sänger kürzlich eine Abfuhr. Verwendete Quellen: Instagram.com